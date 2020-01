Deux membres de la section féminine de l'ADR ont jeté l'éponge, mercredi, en signe d'opposition à la réintégration de leur présidente. Cette dernière avait quitté ses fonctions en décembre suite à la publication de sa part d'un message populiste sur les réseaux sociaux.

Le come-back de Sylvie Mischel fait des vagues

(AA) - Le retour express de Sylvie Mischel au sein des instances de l'ADR ne fait pas que des heureux. Au lendemain de sa réélection à la tête de l'Association des femmes du parti, mardi, les membres de la section Nicky Stoffel et Marceline Goergen ont remis leur démission, comme le rapportent nos confrères de 100,7.

Interrogé par la radio publique, Jean Schoos, président de la formation politique, dit s'attendre encore à des discussions internes. «L'histoire n'est pas encore finie», explique-t-il.

En décembre, Sylvie Mischel avait dû démissionner de l'ADR. En cause, un post Facebook critiquant la politique migratoire du gouvernement luxembourgeois. De fait, elle avait à cette occasion perdu sa place de présidente de la section féminine et ne siégeait plus au comité exécutif.

Avec son retour surprise dans les instances du parti, Sylvie Mischel réintègre également le comité national du parti qui occupe quatre sièges à la Chambre des députés.