La vie de cet adolescent de 14 ans a basculé un jour d'avril 2018. Comme lui, environ 30.000 patients luttent contre une maladie rare au Luxembourg.

Luxembourg 5 4 min.

Le combat de Noah, atteint d'une maladie rare

La vie de cet adolescent de 14 ans a basculé un jour d'avril 2018. Comme lui, environ 30.000 patients luttent contre une maladie rare au Luxembourg.

D'une main, Noah place un masque sur son visage. De l'autre, il sort une carte d'accès au poste de soin de la Kannerklinik qui lui permet d'emprunter un passage dérobé. Lilian et Marc, ses parents, lui emboîtent le pas tandis que l'adolescent s'engouffre dans les couloirs peints en vert du sous-sol de l'hôpital pour enfants.

Noah peut compter sur sa famille pour le soutenir Pierre Matgé

Le jeune garçon a l'air détendu. Ces visites à l'hôpital font partie de la routine désormais. «Noah doit effectuer un test sanguin une fois par semaine. Nous passons par la porte arrière pour éviter la foule, ce serait trop risqué», explique sa maman. Noah souffre d'anémie aplasique: une rare maladie du sang qui endommage gravement son système immunitaire.

«Les cellules souches normalement présentes dans la moelle osseuse qui contribuent à la formation constante de nouvelles cellules sanguines, musculaires, nerveuses ou osseuses, sont dégradées», poursuit Lilian.

«J'ai vu des tâches rouges sur ma jambe»

Noah se souvient de ce jour où sa vie a basculé. C'était au mois d'avril l'année dernière: «J'ai soudainement vu des taches rouges apparaître sur ma jambe. Elles ressemblaient à de petites contusions. J'ai demandé à ma mère si j'avais la rougeole.»

Après un premier test sanguin chez le médecin de famille, direction la Kannerklinik: «Mon mari a appelé en disant qu'ils étaient à l'hôpital, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans les résultats.» Les sept mois suivants vont être éprouvants. Noah va passer de longues heures à l'hôpital et subir des traitements pénibles.

Cliquez sur une image pour ouvrir la gallerie photo

5 Familie Waxweiler bei Noahs Routine-Blutkontrolle: Mutter Lilian (links), Noah (Mitte), Vater Marc Waxweiler (rechts). Pierre Matgé

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Familie Waxweiler bei Noahs Routine-Blutkontrolle: Mutter Lilian (links), Noah (Mitte), Vater Marc Waxweiler (rechts). Pierre Matgé Einmal pro Woche, wenn es gut läuft alle zwei Wochen, muss Noah seine Blutwerte kontrollieren lassen. Pierre Matgé Geduldig wartet der 14-Jährige, bis die Krankenschwester alle Blutproben entnommen hat. Foto: Pierre Matgé Foto: Pierre Matgé Da mehrere Analysen durchgezogen werden müssen, werden Noah immer mehrere Fläschchen Blut entnommen. Pierre Matgé

Les médecins pensent à une leucémie. Noah subit une première ponction de la moelle osseuse qui contredit ce diagnostic mais apporte de nouveaux éléments. L'équipe soignante suspecte alors l'anémie aplasique, une atteinte de la moelle osseuse, où la fabrication des cellules du sang (globules rouges, globules blancs et plaquettes) est très diminuée.

Seul espoir: la greffe

Deux semaines plus tard, Noah est transféré à Bruxelles et placé dans une chambre d'isolement. Une deuxième ponction confirme la pathologie rare. Des thérapies qui consistent à administrer des cellules de cheval ou de lapin au patient, et qui normalement fonctionnent bien, échouent sur Noah.

Seul espoir: la greffe de cellules souches. La maman de Noah se bat pour sauver son garçon: «J'ai cherché des centres spécialisés à travers toute l'Europe, je les ai appelé un par un jusqu'à ce qu'une clinique de Hambourg propose un lit à mon fils, et il y a été transféré début juillet 2018.»

Tout d'abord, Noah a dû suivre un traitement immunosuppresseur en prévision d'une greffe de cellules souches.

C'est comme reformater le disque dur d'un ordinateur



«C'est comme reformater le disque dur d'un ordinateur», explique le papa. «Le système immunitaire de Noah a été complètement nettoyé avant que la greffe puisse avoir lieu. Je dois admettre qu'avant, je ne savais même pas qu'une telle chose était possible.»

Noah Waxweiler Pierre Matgé

La greffe de cellules souches a eu lieu le 31 juillet, et Noah est resté à Hambourg jusqu'en octobre. Un isolement très difficile à supporter pour l'adolescent, élève au lycée Michel Lucius de Luxembourg: «Au moment où je pensais que c'était la rougeole, les vacances de Pâques arrivaient, j’avais hâte d'arrêter les cours... Mais après sept mois à l’hôpital, je n'attendais que ça, retourner à l’école.»

«Je pourrai faire tout ce que font les autres»



L'association ALAN lutte depuis plus de 20 ans contre les maladies rares. L'année dernière, 321 familles touchées ont sollicité l'aide de l'association. Pour la famille de Noah, ça a été différent: c'est la fondation Kriibskrank Kanner qui est intervenue. «A ce jour, cette fondation nous soulage et gère nos factures médicales et hospitalières. Nous sommes très reconnaissants», confie Lilian.

Quant au combat de Noah, il se poursuit avec des visites médicales régulières, des contrôles sanguins et la prise de nombreux médicaments. Néanmoins, il est confiant pour l'avenir: «Je suis certain que je pourrai faire tout ce que font les autres.»

Par Rosa Clemente (trad. ChB)