Via Post, la Chambre de commerce a débuté ce lundi la répartition des autotests que les clients de l'Horeca devront utiliser avant de pouvoir (ou non) passer à table ou boire un verre.

Luxembourg 3 min.

Le colis que tous les cafés-restaurants attendent

Deux vagues. C'est ainsi que la Chambre de commerce compte procéder pour envoyer à l'ensemble des 2.600 établissements de l'Horeca du pays les autotests covid dont l'usage deviendra obligatoire à compter du 16 mai. Ainsi, à compter de ce lundi et jusqu'à mercredi, cafés et restaurants doivent-ils recevoir les kits mis à disposition de leurs clients mais aussi de leur personnel. Et tout cela sans que cela ne coûte rien aux patrons de bars et restaurants, en tout cas pour les premiers kits reçus.

Des restaurateurs face à l'équation des tests rapides Si l'annonce de la réouverture de l'ensemble de l'activité du secteur Horeca fait l'unanimité, la mise en oeuvre concrète des nouvelles mesures sanitaires reste encore un point d'interrogation. En cause, l'absence de répartition claire des droits et des devoirs de chacun.

En effet, si le gouvernement a pris en charge l'achat des tests rapides (comme pour les écoles déjà et les entreprises bientôt), la Chambre de commerce a fait le choix de prendre à ses frais l'expédition adresse par adresse. Sachant que le nombre de tests offerts par établissement a été déterminé en fonction du nombre d'employés déclarés sur les registres de la Caisse nationale de santé. Du plus petit au plus grand des établissements, le colis pourrait ainsi contenir 80 et 640 unités.

Et si choix a été fait de procéder en deux vagues, c'est qu'il y en a des boites à distribuer sur l'ensemble du pays. Au total, le gouvernement a tablé sur 500.000 autotests à distribuer. Sachant que si un patron ne voit rien venir durant les horaires de livraison, il peut toujours contacter la hotline qui a été spécialement ouverte pour cette opération (tel. 42 39 39 700).

L'initiative n'est pas sans rappeler la mobilisation de l'armée et de la Fédération des artisans, au printemps 2020. A la veille de la reprise des activités du bâtiment elle avait organisé une vaste distribution de masques aux sociétés de cette branche d'activité. 600.000 masques distribués en trois jours depuis le Findel.

Pour la suite des événements, il appartiendra à chaque enseigne de se fournir en kits de dépistage covid. Mais, là aussi, la Chambre de commerce a décidé de jouer les bons Samaritains. En effet, elle propose aux patrons de centraliser leurs demandes.

Aucun registre

En l'état actuel des travaux parlementaires, le future loi covid n'imposera pas la tenue par les cafetiers-restaurateurs d'un registre de leurs clients quand ceux-ci pourront aussi bien être reçus en terrasses qu'en intérieur. S'imposera par contre le port du masque pour les déplacements en salle ou au-dehors, la distanciation et un nombre de convives par table augmenté à six. Le test ne sera obligatoire qu'aux hôtes souhaitant consommer à l’intérieur (sauf pour les personnes disposant d'un test PCR négatif de moins de 72 heures, d'un test antigénique rapide négatif de moins de 24h).

Plus de civisme demandé aux clients des bars belges La réouverture des terrasses a été plus mouvementée que prévu de l'autre côté de la frontière. Suite aux débordements du weekend, le président de la fédération Horeca attend que des efforts soient faits à la fois par le gouvernement et les particuliers.

En cas de test sur place virant au positif, le client sera prié de quitter les lieux, de se mettre en auto-isolement et d’informer ses contacts proches et les autorités de sa situation. Car même si la situation sanitaire s'améliore -avec notamment un rythme de contaminations de 160 nouvelles infections par jour- pas question de risquer une nouvelle flambée covid. Mieux vaut donc deux vagues de distribution (et de respect des consignes) qu'une quatrième vague de contaminations...





