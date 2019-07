Une visite nocturne surprise, des rencontres insolites, un difficile passage de col... à mi-parcours de son défi insolite qui le conduit d'Esch à Rome sur un vël'OK de 25 kg, Sébastien Cayotte a vécu bien des aventures.

Le col du Gothard à vélo libre-service

Maurice FICK Une visite nocturne surprise, des rencontres insolites, un difficile passage de col... à mi-parcours de son défi insolite qui le conduit d'Esch à Rome sur un vël'OK de 25 kg, Sébastien Cayotte a vécu bien des aventures.

Depuis son premier coup de pédale donné sur la place de l'hôtel de ville d'Esch-sur-Alzette, samedi 6 juillet 2019, «c'est comme si chaque jour était le premier», raconte Sébastien Cayotte. Le jeune homme de 24 ans qui n'en est pas à son premier exploit à vélo libre-service, avait déjà parcouru 802 km (sur 1.500 km) ce lundi à midi. Soit une moyenne de 89 km par jour sur un vël'OK!

Un petit exploit pour ce pédaleur motivé dont le vélo est le même que tous les vélos en libre-service à Esch. A la petite exception qu'il a été équipé d'un panier surdimensionné et qu'il est jaune, la couleur de la Foundatioun Kriibskrank Kanner (aide aux enfants atteints d'un cancer) pour laquelle il réalise ce nouveau défi «challenging for Smiles».

Une première moitié de parcours durant laquelle il a traversé les Alpes suisses, ses sommets enneigés et passé le col du Gothard, vendredi, avec seulement trois vitesses! «Je savais que ce serait le défi dans le défi. Au arrivant au pied du Saint-Gothard je me suis fixé de tenir le plus longtemps possible à vélo et j'ai tenu 40 kilomètres, d'Altdorf à Andermatt. De là jusqu'en haut du col, j'ai poussé mon vélo. S'en est suivie la longue descente jusqu'à Chiggiogna», raconte Sébastien.

Il avoue qu'après cette journée éprouvante de neuf heures de pédalage (76 km) et marche (10 km), «je ne tenais plus debout. Mais ça fait partie des satisfactions totales que je cherche. Il ne doit pas y avoir de regret».



Sa seule frayeur jusqu'ici a été une rencontre nocturne «avec un sanglier venu renifler près de ma tente en pleine nuit». Ses plus belles rencontres se sont faites à vélo. Comme celle de Steven qui est parti de Londres pour atteindre le même objectif mais en un peu plus de temps. Dans un fast food à Altdorf s'est produite sa rencontre insolite avec deux spécialistes d'un art martial en kimono orange. «Ils terminaient cinq jours de randonnée et avaient revêtu leur kimono pour marcher le dernier jour, disant qu'il séchait mieux que leurs habits».

Si tout roule comme prévu, Sébastien Cayotte devrait arriver à Rome dans pile une semaine. A suivre...