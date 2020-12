Le Code de la route restera en français

La langue ne constituant visiblement pas un frein au bon apprentissage des règles de conduite, le ministre de la Mobilité ne voit pas pourquoi traduire les textes.

(pj avec str) - Sur 9.139 candidats, 7.992 ont déjà réussi la partie théorique de leur examen de conduite cette année. Soit un taux de réussite de 87,4%. Pour le ministre de la Mobilité, François Bausch (Déi Gréng), voilà bien un signe clair que la barrière de la langue n'est pas un obstacle à l'obtention du permis de conduire au Luxembourg.

Pourtant, dernièrement, la députée Cécile Hemmen (LSAP) avait soulevé la question de possibles traductions du Code de la route. Après tout pourquoi ne pas envisager de versions luxembourgeoise, allemande, portugaise ou anglaise des règles dans un pays aussi polyglotte et divers que le Grand-Duché? Mais pour François Bausch, pas de raison d’accélérer dans cette voie du multilinguisme.

Seulement, au Luxembourg, tous les textes juridiques sont rédigés en français et les panneaux de signalisation sont en français pour la plupart (ou en allemand parfois). Par conséquent, une connaissance de base de ces langues est de toute façon nécessaire pour comprendre réellement la réglementation.

SOS traduction

Etrangement, si le code la route 100% officiel n'est édité qu'en français, il est possible de passer l'examen théorique du permis de conduire en luxembourgeois, français, allemand, portugais et anglais. Le logiciel utilisé permet même de changer de langue pendant l'examen.

Et si aucune de ces langues ne vous est familière, tout candidat a la possibilité de se faire assister par un traducteur assermenté durant l'épreuve.