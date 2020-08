Cet entraîneur de volley-ball avait été placé en détention provisoire fin février pour détention ou diffusion d'images à caractère pédopornographique. Dans l'attente d'un éventuel procès, l'individu est libre depuis le début du mois d'avril.

Le coach soupçonné d'atteintes à la vie privée libéré

(JFC, avec SH) - L'affaire avait éclaté fin février. Elle avait non seulement ébranlé la FLVB (Fédération luxembourgeoise de volley-ball), mais aussi tout le milieu du sport luxembourgeois. Un entraîneur d'une équipe luxembourgeoise de volley venait d'être soupçonné d'atteintes à la vie privée. L'individu était accusé de détention, d'enregistrement ou de diffusion d'images et de vidéos à caractère pédopornographique. Une triste première dans le microcosme du volley luxembourgeois.

Après une enquête préliminaire, le juge d'instruction en charge du dossier avait décidé de placer l'individu en détention préventive le 26 février dernier, soit il y a tout juste six mois. Ainsi que le parquet de Luxembourg l'avait déclaré à l'époque, la personne a été auditionnée et officiellement inculpée. Et même si l'enquête criminelle est toujours en cours, l'entraîneur a été libéré sous des conditions strictes au début du mois d'avril.

Un entraîneur de volley placé en détention provisoire Le parquet de Luxembourg a ouvert à l'encontre d'un responsable d'une équipe de volley une information judiciaire du chef d'atteintes à la vie privée. Il est poursuivi pour avoir fabriqué, détenu, diffusé, enregistré ou consulté des images ou vidéos principalement à caractère pédopornographique.

Selon le communiqué du ministère public de l'époque, la plupart des photos avaient été prises à l'aide d'un dispositif d'enregistrement caché dans les douches et les vestiaires des infrastructures sportives, à l'insu des victimes - principalement des mineurs. Il est également rapporté que certaines de ces images ont été transmises à des tiers. Des actes qui remonteraient cependant à plusieurs années en arrière.

Lors de l'arrestation du prévenu, qui officiait toujours comme formateur à ce moment-là, du matériel informatique avait été saisi. Le but des enquêteurs étant de se faire une idée précise de l'étendue des infractions. En attendant, la décision de savoir si et quand un procès aura lieu demeure toujours en suspens. Pour rappel, tant qu'aucun verdict définitif n'a été rendu, l'homme reste présumé innocent.

