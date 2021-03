Après deux ans d'immobilisme à cause des restrictions sanitaires, le collectif «Youth for climate» a repris son combat ce vendredi. Dans leur viseur, la neutralité carbone et la prise en compte de l'environnement comme une priorité absolue.

Le climat repasse sur le devant de la scène

Leur dernière manifestation remonte à deux ans. Pourtant rien, pas même le covid, ne semble avoir d'emprise sur la volonté du collectif «Youth for climate». Après leur marche contre les incendies en Australie en janvier 2020, ils se sont donné rendez-vous là où le mouvement s'est arrêté, sur la place d'Armes.

L'Australie mobilise Youth for Climate, place d'Armes Les jeunes Luxembourgeois mobilisés pour la protection du climat ont organisé un happening surprise, samedi au cœur de la capitale. Les incendies gigantesques au pays des koalas étant au cœur de leurs inquiétudes du moment.

Pour cette reprise des «Friday For Future», grève hebdomadaire de la jeunesse initiée par la jeune activiste suédoise Greta Thunberg, les membres du collectif luxembourgeois n'ont pas appelé à la mobilisation générale. Les rassemblements de plus de 100 personnes étant interdits, seuls les membres d'autres collectifs comme «Votum Klima» ont été invités à former une chaîne humaine.

Comme ailleurs dans le monde, les militants exigent «des actions immédiates, concrètes et ambitieuses». Malgré l'instauration d'un plan climat en 2019 et les aides de relance écologiques prévues dans le Neistart Lëtzebuerg, les adolescents n'entendent pas relâcher la pression. «En plus de s'attaquer à la pandémie actuelle, notre gouvernement doit faire de la crise climatique une première préoccupation», indique le collectif dans un communiqué de presse, exigeant par là même «un plan concret pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2030».

Youth for Climate fait le siège de la Chambre Un peu moins d'une centaine de manifestants se sont réunis devant la Chambre, vendredi, pour rappeler au gouvernement ses engagements en matière de protection du climat. Trois jours avant le début de la COP25, lundi, à Madrid.

Une volonté de fer saluée par Claude Turmes (Déi Gréng): «c'est un mouvement générationnel, comme on en voyait s'insurger contre le Vietnam dans ma jeunesse», analyse le ministre de l'Energie. Il salue ces «futurs politiciens, chercheurs ou salariés», qui ont conscience que la protection de l'environnement «n'est pas une question de moyens mais bien de volonté». «Ils nous font comprendre le rôle qu'ont joué les lobbys pendant 30 ans sur les politiques environnementales», précise Claude Turmes.

S'ils n'ont pas officiellement annoncé de nouvelles manifestations pour les vendredis à venir, les membres de «Youth for climate» ont fait savoir dans leur communiqué qu'ils protesteraient «jusqu'à ce que leur objectif soit atteint».

