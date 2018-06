La City Skyliner est de retour pour une deuxième édition. Du 30 juin au 12 août, petits et grands sont invités à venir découvrir le Luxembourg en hauteur.

Le City Skyliner est de retour place de la Constitution

La City Skyliner est de retour pour une deuxième édition. Du 30 juin au 12 août, petits et grands sont invités à venir découvrir le Luxembourg en hauteur.

(NK) - Du haut de ses 81 mètres, la tour du City Skyliner offre une vue panoramique du Luxembourg. Tout en haut de son mât, sous un grand soleil, on peut apercevoir chaque quartier de la ville; les immeubles du Kirchberg paraissent alors très petits, tout comme ceux du centre et la gare.

Sur une durée de sept minutes, la cabine s'élève lentement tout en tournant sur elle-même de façon à ce que tout le monde puisse admirer les quatre coins de la ville. La tour la plus haute d'Europe s'est installée place de la Constitution, aux côtés de la Gëlle Fra, jusqu'au 12 août. Cette installation, de 270 tonnes, a déjà voyagé à Vienne, Bruxelles et Stockholm avant de s'installer au Grand-Duché.

Pour s'élever dans les airs, il suffit de payer 7€ pour les adultes et 4€ pour les enfants. Choisissez l'une des soixante places de la cabine et embarquez à bord du Skyliner du Grand-Duché pour observer les moindres recoins de la ville.

«Jusqu'à 2.000 visites le week-end»

Cette tour, victime de son succès l'an passé, revient pour une deuxième édition. En plus de plaire et d'attiser la curiosité des visiteurs, le Skyliner plaît aux résidents. «L'année dernière, nous avons eu entre 800 et 900 visiteurs en semaine et jusqu'à 2.000 personnes le week-end» explique Thomas Schneider, directeur du Skyliner. Cette année, il espère faire encore plus.

Un chiffre qui a donné envie à la ville et à l'entreprise de renouveler l'expérience mais aussi de la prolonger. La tour prendra place à côté de la Gëlle Fra les deux prochains étés. Un léger avant-goût de manège avant la Schueberfouer, qui débutera le 23 août.

29 juin 2018





