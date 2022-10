Une sélection inédite de 20 œuvres cinématographiques mettant en avant la coproduction francophone − dont certains films ont été réalisés avec le Québec − fera partie de la programmation du festival.

Le cinéma luxembourgeois à l'honneur à Montréal

Une sélection inédite de 20 œuvres cinématographiques mettant en avant la coproduction francophone − dont certains films ont été réalisés avec le Québec − fera partie de la programmation du festival.

Dans le cadre de la 28e édition du Festival de films francophones Cinemania qui aura lieu du 2 au 6 novembre prochain à Montréal (Quebec), le Grand-Duché sera particulièrement mis à l'honneur. En effet, un hommage exceptionnel au Luxembourg qui fera la part belle à la création artistique avec 20 films, 3 expositions photographiques, des installations publiques, des œuvres de réalité virtuelle, des performances et des événements seront ainsi proposés.

Pour le domaine de la production audiovisuelle, une sélection inédite de 20 œuvres cinématographiques mettant en avant la coproduction francophone − dont certains films ont été réalisés avec le Québec − fera donc partie de la programmation du festival.

Des œuvres luxembourgeoises de réalité virtuelle seront également accessibles gratuitement au public du 2 au 6 novembre au Centre PHI de Montréal.

Toujours au Centre PHI, la Société de développement des entreprises culturelles du Québec (SODEC) et le Film Fund Luxembourg tiendront une journée de rencontres professionnelles avec la présentation d'études de cas, des occasions de réseautage et tables rondes avec les partenaires dont le Fonds des médias du Canada, Téléfilm Canada, le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec (BCTQ) et l'association des producteurs d'expériences numériques Xn Québec.

Une conférence débat sur le cinéma luxembourgeois

Pour accompagner cette plongée exhaustive dans la création luxembourgeoise, la Cinémathèque québécoise abritera une conférence débat intitulée «Le Cinéma luxembourgeois – un duel critique», animée par deux critiques chevronnés.

Enfin, le travail du photographe luxembourgeois Fabrizio Maltese fera l'objet de trois expositions photographiques au Centre PHI, à la Cinémathèque québécoise et à l'hôtel Sofitel Montréal Le Carré Doré.

Xavier Bettel (DP), Premier ministre et ministre des Communications et des Médias, profitera de son déplacement à Montréal pour combiner ses entretiens politiques et sa présence auprès de la délégation luxembourgeoise composée de représentants du Film Fund Luxembourg et du secteur de la production audiovisuelle, du ministère des Affaires étrangères et européennes (Promotion de l'image de marque), de Kultur | lx et de Luxembourg for Tourism.

Kultur | lx, en parallèle de la programmation offerte par Cinemania, invitera les professionnels du secteur et les spectateurs à découvrir tout au long du mois de novembre d'autres aspects de la création luxembourgeoise entre musique, performance, danse et écriture, avec une programmation ambitieuse alliant événements, résidences et rencontres.

Faire découvrir la diversité luxembourgeoise

«Kultur | lx se réjouit de cette opportunité de faire découvrir la diversité de la création luxembourgeoise lors de plateformes et festivals majeurs de la scène montréalaise. Nous espérons que cette programmation sera le début de coopérations durables avec nos partenaires québécois et contribuera à la diffusion internationale des artistes du Luxembourg», souligne Valérie Quilez, coordinatrice internationale de Kultur | lx.

Luxembourg for Tourism présentera aux médias et professionnels du tourisme la «destination Luxembourg» afin de leur faire découvrir tout ce que le petit pays au cœur de l'Europe, à l'esprit résolument européen, a à offrir, avec à la clé, un grand jeu-concours pour gagner un séjour au Luxembourg d'une semaine. «Voyage et cinéma sont intimement liés, de par les histoires, expériences et émotions qu'ils permettent de véhiculer. Tout comme le cinéma, un voyage au Luxembourg, ne laissera personne indifférent», explique Dr. Sebastian Reddeker, CEO de Luxembourg for Tourism.

Un mapping inédit

Mais pour vivre pleinement l'expérience «Luxembourg pays à l'honneur de cette 28e édition», Cinemania proposera une exposition extérieure immersive inédite sur la place des Festivals, au cœur du quartier des spectacles de Montréal. Chaque soir, dès la tombée de la nuit, les façades du bâtiment Wilder s'illumineront et s'animeront aux couleurs du Luxembourg grâce à une projection mapping inédite créée par la compagnie montréalaise Lucion.

L'architecture s'ornera d'une œuvre lumineuse donnant au public un aperçu de la programmation luxembourgeoise dans le cadre du festival Cinemania. Une installation composée d'un lettrage «LuXembourg» occupera également une partie de la section piétonne de la rue Sainte-Catherine, complétée d'écrans offrant aux passants une animation informative et ludique sur les atouts et spécificités du Luxembourg, de sa scène culturelle à sa diversité.

