Le CIGR Syrdall visé par deux nouvelles plaintes

Dans le contexte de l'affaire dite «du CIGR Syrdall», le parquet de Luxembourg a réfuté jeudi les allégations d’immobilisme notamment face aux accusations de harcèlement sexuel. La Justice indique que la structure fait l'objet de deux nouvelles procédures.

(DH) - L'origine de l'affaire dite «CIGR Syrdall» remonte au 22 mai dernier. A cette date, l'Administration communale de Contern saisit le parquet de Luxembourg pour des faits de «harcèlement sexuel» et pour un volet «économique et financier». La première dénonciation porte sur des faits de harcèlement, le responsable du Centre d'initiative et de gestion régional (CIGR) aurait envoyé des photos et des SMS à caractère sexuel à plusieurs collaboratrices.

Dans ce contexte, le parquet de Luxembourg a diligenté les auditions des personnes susceptibles de pouvoir éclaircir les faits dénoncés. Ce jeudi, le représentant du ministère public a apporté des précisions: «La police judiciaire n'avait pu recueillir aucun élément de preuve qui aurait confirmé les reproches formulés». De ce fait, le parquet avait finalement classé l'affaire durant l’été 2019.

Deux nouvelles dénonciations

Mais le dossier n'a pas tardé à se rouvrir, deux nouvelles plaintes et une dénonciation étant déposées en date du 10 octobre. Les deux plaintes sont signées à nouveau par l'Administration communale de Contern; la dénonciation émane du ministère du Travail à l'encontre d'un employé du CIGR Syrdall, mais aussi contre X.

Mike Hagen, président du CIGR, tend pour l'heure à minimiser les faits reprochés. Photo: Pierre Matgé

Selon la radio 100.7, le coordinateur général serait encore en poste alors que le droit du travail prévoit des mesures de protection de la part de l'employeur en cas de dénonciation.

Par ailleurs, sur les ondes de RTL, Mike Hagen, le président du CIGR, a expliqué que le comité exécutif et le conseil d'administration avaient pu avoir accès aux messages incriminés. Selon lui, le contenu de ces SMS n'est pas de nature à être considéré comme du harcèlement.

«Ces dossiers suivent leur cours procédural», conclut le communiqué du parquet.