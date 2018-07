Coup d'envoi du Luxembourg Balloon Trophy à Mersch: tôt jeudi matin, les montgolfières se sont élevées dans le ciel luxembourgeois.

Luxembourg 15

Le ciel de Mersch plein de ballons du monde entier

Coup d'envoi du Luxembourg Balloon Trophy à Mersch: tôt jeudi matin, les montgolfières se sont élevées dans le ciel luxembourgeois.

(LW/trad. AF) - Un beau ciel dégagé et pas d'intempérie ou de coup de vent en perspective. Juste une légère brise et une température de 20°C: les concurrents avaient des conditions optimales pour ce premier jour du Luxembourg Balloon Trophy.

Ce concours international de montgolfières, dont la cérémonie d'ouverture a eu lieu mercredi soir, reçoit de nombreux spectateurs jusqu'à dimanche soir à Mersch.

15 Foto: Guy Jallay

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay

Vendredi et samedi, comme jeudi, les décollages se feront dès 6h30 le matin et dès 19 heures. Les vols se déroulent entre 6h30 et 9 heures et de 19 à 21 heures. Dimanche, le dernier jour, un programme spécial est prévu dans le parc communal de Mersch. Parmi les animations du weekend, un événement mérite le détour: le Nightglow, samedi à 22h30, lorsque les ballons sont illuminés et qu'un feu d'artifice complète ce beau spectacle.

www.lbt.lu