Il n'avait pas pointé aussi bas depuis 2009. En janvier, le taux de chômage s'établissait à 4,9% au Grand-Duché, un chiffre qui est resté inchangé au cours du mois de février 2022.

Le chômage se stabilise à 4,9% en février

Laura BANNIER

Après une baisse ininterrompue pendant douze mois, le taux de chômage se stabilise au Luxembourg. En février 2022, il s'établissait ainsi à 4,9% de la population active, un taux identique au mois précédent, révèle l'Agence pour le développement de l'emploi (ADEM) dans un communiqué. Pour rappel, en janvier 2022, le Grand-Duché avait enregistré un taux record, puisque le chômage n'avait pas été aussi bas depuis 2009.

Par rapport au mois de février 2021, ce sont ainsi 4.136 personnes de moins qui sont inscrites à l'ADEM en qualité de demandeurs d'emploi disponibles, soit une baisse de 21,2%. Après une hausse spectaculaire enregistrée au début de la pandémie, cette baisse du taux de chômage concerne l'ensemble des catégories de chômeurs. Les demandeurs d'emploi inscrits depuis plus de 12 mois n’enregistrent de leur côté qu'une légère décrue, et représentent toujours 49,2% des demandeurs d'emploi disponibles, soit une diminution de 0,1% par rapport au mois de janvier 2022. S'établissant à 5.460 demandeurs d'emploi, ces chômeurs de longue durée sont cependant bien moins nombreux qu'en février 2021 (-23,1 %).

Fin février, le nombre total de résidents à la recherche d'un emploi s'élevait à 15.340. Les nouvelles inscriptions restent faibles, souligne l'ADEM qui révèle que 1.848 personnes ont effectué cette démarche, qui peut désormais être réalisée entièrement en ligne. C'est 511 de moins que lors du mois de janvier 2022. «La dernière fois que le nombre d'inscriptions mensuelles à l'ADEM a été si bas était en 2018», souligne l'agence.

Du côté des nouvelles offres d'emploi, la dynamique se poursuit. Après un record annuel établi en décembre (42.747 postes vacants déclarés au cours de l'année 2021), l'année avait démarré fort avec 4.083 offres d'emploi publiées en janvier. En février, ce sont 3.507 postes vacants qui ont été déclarés, soit une hausse de 16,4% par rapport au mois de février 2021. Au 28 février 2022, 11.027 postes étaient ainsi disponibles dans le pays, soit une progression annuelle de 49,1%.

Parmi les offres d'emploi déposées au cours du mois de février, certains profils étaient particulièrement recherchés. Ainsi, les études et le développement informatique (162 postes), la comptabilité (148 postes) et le secrétariat (116 postes), constituaient les professions les plus prisées par les recruteurs luxembourgeois.

