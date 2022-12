Le taux de chômage pour le mois de novembre 2022 est quasi identique à celui enregistré lors du mois précédent. Le calme avant la tempête ?

Chiffres de l'ADEM

Le chômage reste stable au Luxembourg

Simon MARTIN Le taux de chômage pour le mois de novembre 2022 est quasi identique à celui enregistré lors du mois précédent. Le calme avant la tempête ?

On le sait, l'année 2023 sera très compliquée à plus d'un titre, particulièrement pour les entreprises. En plus de cela, le Luxembourg doit conjuguer avec un marché de l'emploi qui n'avait jamais été aussi tendu, en raison d'un nombre quasi équivalent de demandeurs d'emploi résidents et de postes vacants.

En effet, selon les dernières données de l'ADEM publiées ce mardi, le nombre de demandeurs d'emploi résidents inscrits à l'ADEM s'élevait à 14.622 en novembre dernier pour un nombre total de postes vacants disponibles de l'ordre de 12.226, soit une progression de 17% sur un an ! En ce qui concerne les demandeurs, cette donnée est toutefois en diminution de 610 personnes, soit une baisse de 4% par rapport au mois de novembre 2021. Et plus globalement, le taux de chômage, corrigé des variations saisonnières, calculé par le Statec, est de 4,9%, identique au mois dernier donc.

À un an d'écart, le nombre de demandeurs d'emploi est en recul pour les demandeurs d'emploi dont la durée d'inscription est supérieure à 6 mois (-1,7% pour les durées d'inscription de 7 à 11 mois et -20,2% pour les durées de 12 mois et plus).

Les nouvelles inscriptions à la hausse

S'agit-il du calme avant la tempête tant redoutée en 2023? L'ADEM indique en tout cas que le nombre de nouvelles inscriptions est reparti à la hausse en cette fin d'année. «En effet, 2.614 résidents se sont inscrits à l'ADEM au cours du mois de novembre 2022, soit une hausse de 354 personnes ou de 15,7 % par rapport à novembre 2021. A noter que les nouvelles inscriptions de ce mois comprennent 92 inscriptions de bénéficiaires de la protection temporaire», informe l'agence.

De plus, notons que le nombre de demandeurs d'emploi résidents qui bénéficient de l'indemnité de chômage complet a régressé de 290 personnes ou de 3,8 % sur un an, pour s'établir à 7.325. Le nombre des bénéficiaires d'une mesure s'établit à 4.259 et se trouve en dessous du niveau observé en novembre 2021 (-161 personnes, soit 3,6%).

Comme indiqué précédemment, le nombre de demandeurs d'emploi résidents et de postes vacants est similaire, et la situation n'a pas l'air d'aller en s'arrangeant. Le mois dernier, en novembre, les employeurs ont déclaré 3.276 postes vacants, ce qui correspond à une baisse de 7,1 % par rapport à novembre 2021.

Il y a peu, le Liser, l'ADEM et le portail de recherche d'emploi Jobfirst identifiaient huit groupes de métiers en pénurie en 2021 et qui ne nécessitent pas de diplôme universitaire. Six appartiennent au secteur de la construction et l'industrie. Les aide-soignants sont également très recherchés. Dans son dernier rapport concernant le taux de chômage, l'ADEM indique quant à elle que les profils les plus recherchés par les employeurs à l'heure actuelle concernent ceux travaillant dans le développement informatique (176 offres), la comptabilité (153 offres), la restauration (111 offres) ou encore l'analyse de crédits et de risques bancaires (105 offres).

