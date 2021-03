Atteignant les 6,3%, la part de personnes à la recherche d'un emploi se stabilise au Luxembourg. Au 28 février, elles étaient 19.476 selon les derniers chiffres de l'Adem. En revanche, les postes déclarés vacants augmentent.

Le chômage reste stable

Marie DEDEBAN Atteignant les 6,3%, la part de personnes à la recherche d'un emploi se stabilise au Luxembourg. Au 28 février, elles étaient 19.476 selon les derniers chiffres de l'Adem. En revanche, les postes déclarés vacants augmentent.

Malgré la crise sanitaire et les difficultés liées à la fermeture de certains secteurs, le chômage tend à se stabiliser au Luxembourg. C'est en tout cas ce que révèlent les derniers chiffres de l'Agence pour le développement de l'emploi (Adem)

Renforcer les compétences des jeunes demandeurs d'emploi Face à l’importance des compétences numériques sur le marché de l’emploi et dans un contexte encore tendu, l'Adem lance la «Youth eAcademy». Un programme de formation en ligne visant à faciliter l'entrée des moins de 30 ans sur le marché du travail.

Ainsi, le taux de chômage reste à 6,3% pour le mois de février, indique l'Adem. Un chiffre relativement similaire à ceux enregistrés depuis la fin de l'été, ce taux oscillant entre 6,3 et 6,4 % depuis le mois d'août 2020. Le nombre de demandeurs d'emploi continue lui de diminuer: avec 19.476 personnes déclarées à l'Adem, ils sont 406 en moins à chercher activement du travail, par rapport au mois de janvier.

Un chiffre qui reste élevé, mais bien loin des 7% d'avril 2020. En plein cœur de la crise sanitaire, l'Adem comptabilisait alors 20.361 demandeurs d'emploi dans tout le Grand-Duché. Une situation qui n'égalise pas le record de mai 2014, où le taux de chômage s'élevait à 7,2%.

Concernant les postes vacants, la tendance semble là encore se confirmer. Avec 7.397 offres non pourvues à la fin du mois de février, les offres vacantes ont augmenté de 13% par rapport au mois de janvier. Le secteur qui recherche le plus reste le développement informatique, suivi par la comptabilité et la maçonnerie.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.