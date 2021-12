Le Comité de conjoncture annonce avoir répondu favorablement à 674 demandes de chômage partiel pour le mois de janvier 2022. Un chiffre en hausse en comparaison avec celui du mois précédent.

Luxembourg 2 min.

Emploi

Le chômage recule, mais les demandes d'aides augmentent

Simon MARTIN Le Comité de conjoncture annonce avoir répondu favorablement à 674 demandes de chômage partiel pour le mois de janvier 2022. Un chiffre en hausse en comparaison avec celui du mois précédent.

L'année 2021 n'aura pas été de tout repos pour l'économie luxembourgeoise. Entre les soubresauts de la crise sanitaire mais également les pluies diluviennes survenues l'été dernier, l'Etat a dû consentir de nombreux efforts pour garder son économie à flot.

Toujours moins de recours au chômage partiel 86% des demandes de chômage validées ce mois-ci concernent des sociétés dont l'activité reste fortement impactée par les effets de la crise covid. Mais le nombre de bénéficiaires n'a jamais été aussi bas depuis près d'un an et demi.

C'est dans ce contexte que le Comité de conjoncture statue sur les demandes de chômage partiel de la part d'entreprises. Concrètement, au mois de décembre 2021, le Comité de conjoncture a statué favorablement sur 674 demandes de chômage partiel. Des demandes qui concernent donc le mois de janvier prochain.

A titre de comparaison, en septembre dernier, c'était 695 entreprises qui avaient été aidées financièrement. Un nombre en baisse depuis la rentrée, donc. Parmi ces 674 demandes, 608 relèvent de source structurelle simplifiée covid-19, 54 sont issues du secteur manufacturier, et onze se rapportent à des entreprises ayant subi un dommage suite aux inondations des 14 et 15 juillet 2021 et sont considérées comme relevant du cas de force majeure. Tandis qu'une demande relève du lien de dépendance économique.

11.500 salariés concernés

Ces aides accordées à 674 entreprises concernent en réalité pas moins de 11.500 salariés. «Il est rappelé que, lors de la tripartite du 13 décembre 2021, il avait été décidé de prolonger jusqu'au mois de février 2022 inclus les modalités d’aides de chômage partiel pour les secteurs vulnérables dont les activités restent directement impactées par les mesures sanitaires. En conséquence, le Comité de conjoncture a décidé d’accepter toute prolongation des plans de maintien dans l’emploi de secteurs vulnérables sur base d’un simple avenant dont la durée ne dépasse pas le 28 février 2022», indique le ministère de l'Economie dans un communiqué.

Et puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, l'Agence pour le développement de l'emploi (ADEM) indique également dans son dernier rapport, publié ce lundi, que le taux de chômage est descendu à 5,3%, c’est-à-dire en dessous du niveau qu’il avait avant la crise. Ainsi, le nombre de demandeurs d’emploi résidents disponibles inscrits à l’ADEM s’élève à 15.232 au 30 novembre 2021.

Par rapport au mois de novembre 2020, cela constitue une baisse de 2.927 personnes ou de 16,1%. Le nombre de nouvelles inscriptions reste très faible. En novembre 2021, 2.260 résidents se sont inscrits à l’ADEM, soit une baisse de 200 personnes ou de 8,1% par rapport à novembre 2020. Ainsi, le nombre d’inscriptions se situe aux alentours du niveau constaté en 2017 et en 2018.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.