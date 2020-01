Avec 16.532 demandeurs d'emploi recensés au 31 décembre, le chômage aura progressé de 8,9% en un an. Dans le même temps, le marché des actifs augmentait, lui, de 3,5%.

Le chômage progresse plus vite que l'emploi

Patrick JACQUEMOT Avec 16.532 demandeurs d'emploi recensés au 31 décembre, le chômage aura progressé de 8,9% en un an. Dans le même temps, le marché des actifs augmentait, lui, de 3,5%.

Le dynamisme du marché du travail n'a pas faibli en fin d'année. Avec pas moins de 466.093 salariés dans le pays, le nombre de postes occupés au Grand-Duché aura ainsi progressé de 3,5% sur un an. Si les frontaliers profitent le plus en proportion des créations d'emplois sur le pays, les résidents ne sont pas en reste. Ces derniers occupant 273.345 emplois au total. Soit une progression en nombre de 2,6% en douze mois.

Cependant, ce lundi, c'est la progression du chômage qui est à noter: +8,9% en un an, de décembre 2018 à décembre 2019. De fait, le nombre de demandeurs d'emploi atteint le chiffre de 16.532 personnes. Soit un taux de chômage de 5,4% de la population luxembourgeoise.

Si l'économie nationale attire de plus en plus de main-d'œuvre, le nombre de postes déclarés à l'Adem comme vacants (au 2.348 au 31 décembre 2019) a lui chuté de 4,7% en un an. Mais certaines professions restent toujours sous tension et à la recherche de personnels. Ainsi, du côté de l'Agence pour le développement de l'emploi on note que les 10 métiers les plus recherchés représentent plus du quart des sièges (26,4%) déclarés à pourvoir. Les manques se faisant toujours particulièrement sentir pour les candidats formés en étude et développement informatique.

Pour l'Adem, la forte progression du nombre de demandeurs d’emploi sur l'année 2019 s’explique par un contrecoup intervenant après «la baisse exceptionnelle observée à la fin de l’année 2018». Comme cette baisse était due à une nouvelle procédure d’inscription des demandeurs d’emploi. «Celle-ci a engendré un décalage dans le temps de la prise en compte des nouvelles inscriptions dans les statistiques.»