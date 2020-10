La tendance amorcée en mai dernier s'est perpétuée le mois dernier. Le Luxembourg comptait 17.875 résidents demandeurs d'emploi au 30 septembre, soit une diminution de 3,5% par rapport à fin août, selon les données de l'Agence pour l'emploi.

Le chômage poursuit sa baisse en septembre

Pour le cinquième mois consécutivement, le chômage diminue au Luxembourg. Après le bond observé en avril dernier, la tendance à la baisse se confirme donc avec cette fois une diminution de 3,5% du nombre de demandeurs d'emploi résidents disponibles inscrits à l'Adem entre le 31 août et le 30 septembre. Ces 650 chômeurs de moins (17.875 en tout, contre 18.525 en août) s'ajoutent aux 1.232 demandeurs d'emploi de moins en août, aux 114 de juillet, aux 333 de juin et aux 157 de mai. Soit à l'arrivée une baisse significative de 11,7% du chômage entre avril et septembre, selon les données publiées ce mardi par l'Adem.

Une diminution constante certes, mais en trompe-l'œil toutefois, puisque sur un an, le nombre de demandeurs d'emploi demeure en nette hausse de 21,7%. Une augmentation qui s'explique essentiellement par «une baisse des sorties vers l'emploi plutôt qu'une hausse des inscriptions», selon l'Agence pour l'emploi. En effet, s'agissant du mois de septembre, l'Adem déclare avoir ouvert 2.995 nouveaux dossiers de demandeurs d'emploi résidents, soit une baisse de 117 personnes ou 3,8% par rapport à septembre 2019.

Le nombre des demandeurs d'emploi qui ne résident pas sur le territoire luxembourgeois et qui ne sont ni en emploi, ni affectés à une mesure d'emploi et ni en congé de maladie ou de maternité, s'établit à 2.804 au 30 septembre. Sur un an, cela constitue une augmentation de 415 personnes, soit de 17,4%.

Par ailleurs, au cours de ce même mois de septembre, les employeurs ont déclaré 3.170 postes vacants à l'Adem, ce qui correspond à une baisse de 7% comparé à septembre 2019.

Selon les chiffres du Statec, l'emploi intérieur au Grand-Duché représentait au 30 septembre 475.370 personnes (soit +1,4% sur un an), dont 276.606 résidents (+1,7% sur un an). L'institut national de statistiques qui évalue le taux de chômage à 6,3% à cette même date, alors qu'il était de 6,4% un mois plus tôt et à 6,9% en avril dernier. Ce chiffre correspond au pourcentage de demandeurs d'emploi résidents dans la population active résidente (actifs occupés + demandeurs d'emploi).



