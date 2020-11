Préserver l'emploi et aider au rebond des entreprises : les objectifs annoncés, vendredi, par le ministre de l'Economie n'ont pas varié. Seul le calendrier bénéficie d'une rallonge jusqu'à fin 2021 pour certains soutiens.

«Le chômage partiel reste au cœur du dispositif»

En mars dernier, le ministre de l'Economie avait eu ces mots malheureux : «Nous ne pourrons pas aider toutes les entreprises». L'impact de la crise covid sur l'activité du pays a vite donné tort à Franz Fayot. Et en huit mois, le socialiste a découvert pour de bon les vertus d'un Etat-providence pour l'ensemble des activités, petites ou grandes. Et, ce vendredi, il a fait la démonstration que la manne publique allait encore soutenir le Luxembourg, ses entreprises, ses salariés. Ne serait-ce qu'en annonçant la prolongation jusqu'à juin 2021 d'une série de régimes d'aides.

Le chômage partiel? «De l'argent bien investi» à entendre le ministre de l'Economie «car il permet aux sociétés de conserver leur capital le plus important : le personnel». C'est qu'il ne faudrait pas oublier qu'en tout début d'année encore certains secteurs souffraient d'une pénurie de main-d'oeuvre. Mais pas question non plus de voir le nombre de demandeurs d'emplois grimper en flèche. Aussi, l'effort budgétaire n'est-il pas maigre concernant ce dispositif de chômage partiel. Rien qu'entre mars et juin, le gouvernement aura déboursé 448 millions d'euros. De quoi répondre aux sollicitations de 14.810 entreprises, et assurer 80% de revenu à 375.196 salariés, juste pour ces trois mois.

Et si depuis début juillet les modalités d'octroi ont été quelque peu resserrées, pas question de se passer de ce soutien d'ici l'été 2021. «Le chômage partiel reste au cœur de notre dispositif» a donc tenu à rassurer Franz Fayot. Même si par d'autres biais, le gouvernement aimerait voir plus de salariés reprendre une activité que de bénéficier de cet accompagnement, il n'est pas temps de stopper ce soutien.

Il est aussi maintenant question d'allonger la possibilité offerte aux entreprises de solliciter l'Etat pour une subvention en capital (avance remboursable) d'un maximum de 800.000 euros. La formule, à un taux très bas et avec des modalités de remboursement particulièrement souples, a déjà séduit nombre d'entrepreneurs. Et déjà 117 millions d'euros ont été distribués dans ce cadre. «L'enveloppe prévue étant de 300 millions, il y a des réserves.» C'est pourquoi le régime gagne lui aussi six mois d'accessibilité.

Le trop-perçu du chômage partiel se régularise Sur les 852 millions d'euros d'avances accordés aux entreprises luxembourgeoises sous le coup d'une mesure de chômage partiel, il y a eu des trop-perçus. L'Etat a déjà réussi à se faire rembourser 68% des sommes dues.

30 juin 2021 sera également la nouvelle limite pour solliciter une garantie étatique pour les entreprises souhaitant souscrire de nouveaux crédits bancaires. Là encore, la part accordée par le ministre des Finances n'a pas été entièrement consommée, donc le délai peut être allongé.

Noël approchant, Franz Fayot a encore bien des cadeaux dans sa hotte. Comme cette possibilité donnée aux sociétés de bénéficier du programme Fit 4 Resilience (jusque fin 2021). Pour mémoire, en partenariat avec Luxinnovation, l'Etat propose aux sociétés d'avoir à disposition des consultants permettant d'analyser leurs forces et faiblesses actuelles pour mieux orienter leur production ou service vers les attentes du marché.

L'impact sur les budgets 2020 et 2021

Il faut aussi compter sur la main tendue du gouvernement aux porteurs d'un projet d'investissement ou de Recherche & Développement pour des produits aidant à combattre la crise sanitaire. Seize dossiers ont déjà été acceptés dans ce cadre, et décroché en tout 5,7 millions d'euros d'aide. «Ici, quelqu'un a développé des soupapes pour respirateurs mobiles et fixes; à Belval, on travaille sur des kits de dépistage covid rapides; ailleurs, on a créé des visières et des masques de protection : ça avance bien».

Ce qui a déjà été engagé Même s'il n'a pas fait l'addition, le ministre de l'Economie a publié un «Etat des lieux au 11 novembre 2020» des dépenses de soutien accordées depuis le début de la crise. Et la calculette affiche déjà 404 millions d'euros engagés (hors chômage partiel).

Et si vendredi, Franz Fayot, n'a pas tenu à détailler le coût global des aides d'Etat pour la relance, le ministre s'est voulu rassurant sur l'impact des mesures sur les budgets 2020 et 2021. «Même prolongés de plusieurs mois, les dispositifs ne coûteront pas beaucoup plus par rapport à ce qui avait été annoncé à leur lancement. Tout n'a pas encore été consommé et les sommes sont donc reportées.»

Un soulagement pour Pierre Gramegna chargé de tenir les comptes du pays, et qui notait tout de même l'importance de cet accompagnement dans les finances de l'Etat.





