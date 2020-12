Depuis septembre, le nombre de demandeurs d'emploi ne cesse d'augmenter petit à petit, jusqu'à atteindre le chiffre de 18.159 inscrits à l'Adem pour le mois de novembre.

Le chômage monte timidement, mais monte

Patrick JACQUEMOT Depuis septembre, le nombre de demandeurs d'emploi ne cesse d'augmenter petit à petit, jusqu'à atteindre le chiffre de 18.159 inscrits à l'Adem pour le mois de novembre.

Pas de quoi crier au feu, juste un signe que l'embellie de l'emploi continue en été n'est plus de saison. Ainsi, lundi, l'ADEM a informé que d'octobre à novembre, elle avait comptabilisé 188 demandeurs d'emploi en plus. Un petit 1% d'augmentation qui fait déjà suite à une légère reprise après la rentrée. Il va de soi qu'en comparaison avec les chiffres de 2019, la progression apparaît comme nettement plus forte. Il est cette fois question d'une augmentation de 18,3% sur un an.

Alors que les mesures de chômage partiel actuelles resteront en vigueur jusqu'en juin 2021, le Statec note que le taux de chômage ne progresse pas en fait pour ce 11e mois de l'année. S'établissant à 6,3% de la population active, comme en octobre donc.

Aussi, l'Agence pour le développement de l'emploi qualifie-t-elle la situation du chômage au pays comme «stable». Bien loin de la hausse soudaine du chômage enregistrée en mars et avril dernier. En glissement annuel, c'est d'ailleurs la première fois depuis le mois de mars que le nombre d’inscriptions de résidents est en hausse, constate l'ADEM. De mars à novembre 2020, le nombre de dossiers clôturés a baissé de 16%. Même si une clôture de dossier ne correspond pas forcément à une reprise d’emploi, la corrélation est très forte, ce qui constitue un facteur positif aux yeux des spécialistes du travail.

Ces dernières semaines, les efforts pour préserver l'emploi au Grand-Duché n'auront pas manqué. De la réussite de la tripartite sidérurgie au changement de cap chez Guardian, par exemple. Par ailleurs, mesures d'accompagnement du gouvernement obligent, le nombre de faillites d'entreprises ne connaît toujours pas l'envolée tant redoutée. De quoi expliquer pour l'heure la bonne stabilité du nombre de demandeurs d'emploi, sans parler de la bonne reprise d'activité enregistrée par l'activité nationale au troisième trimestre 2020. Le Statec parlait ainsi dernièrement d'un PIB en évolution de +0,5% en volume par rapport au troisième trimestre de 2019, et mieux encore de +9.8% par rapport au trimestre précédent.





