Le chômage long concerne un nouvel inscrit sur six

Laura BANNIER Malgré une baisse du phénomène, le chômage de longue durée touche toujours 46% des demandeurs d'emploi résidents disponibles, selon une étude du ministère du Travail.

Rester sans emploi pendant douze mois d'affilée. Pour l'agence de développement pour l'emploi (Adem), c'est ce qui qualifie un chômeur de longue durée. Un phénomène qui concernait près de la moitié (46%) des inscrits en septembre 2022, soit 6.500 demandeurs d'emploi résidents disponibles.

Pour mieux comprendre ce qui conduit les personnes concernées à sortir du marché de l'emploi pendant un an, voire plus, le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire a commandé une enquête au Retel. Le réseau d'études sur le travail et l'emploi au Luxembourg a dévoilé ce document intitulé «Le chômage de longue durée au Luxembourg» ce lundi 16 janvier.

Si la proportion des personnes concernées est en baisse depuis le mois de janvier 2021, elle a plutôt explosé, si on la compare aux chiffres d'il y a quinze ans. Ainsi le nombre de demandeurs d'emploi longue durée a été multiplié par 2,2 au cours de ces 15 dernières années, tandis que celui des demandeurs d’emploi ne l'a été que par 1,6.

Une expérience pénalisante

«La dynamique du marché du travail et les pénuries de main-d'œuvre actuelles sont telles que désormais les chômeurs de longue durée profitent à leur tour de la situation favorable sur le marché du travail», explique le ministère. En effet, depuis le mois d'avril 2022, le nombre de chômeurs de longue durée diminue même plus rapidement que le nombre total de demandeurs d'emploi.

«La probabilité, pour un demandeur d'emploi venant de s'inscrire à l'Adem, d'être confronté à un chômage de longue durée est de 16%», souligne le ministère du Travil, qui rappelle que les causes de ce phénomène sont nombreuses. Parmi elles, se trouve étonnamment l'expérience professionnelle. Les personnes sortant d'une période d'emploi plutôt longue présentent un risque accru de connaître un chômage de douze mois ou plus.

En poste depuis de nombreuses années, les travailleurs pourraient éventuellement présenter des compétences qui ne sont plus adaptées au marché du travail, note l'étude. «Deux autres hypothèses pourraient concerner le manque d'adaptabilité que peuvent manifester des personnes installées dans un emploi depuis longtemps ou encore leurs exigences élevées, en termes de conditions de travail et de salaires», ajoute le document.

Une prise en charge améliorée

En outre, cette étude du Retel a démontré que les personnes à statut spécifique sont davantage touchées par le chômage longue durée. C'est par exemple le cas des travailleurs à capacité de travail réduite suite à un reclassement externe, ainsi que des salariés handicapés. Ainsi, 84% des reclassés externes et 77% des travailleurs handicapés sont confrontés au chômage de longue durée, contre seulement 37% des demandeurs d'emploi sans statut spécifique.

Cette étude permettra, selon le ministère, de prédire «quasiment en temps réel», le risque de chômage de longue durée pour chaque nouveau demandeur d'emploi lors de son inscription à l'Adem, dans le but d'assurer «une meilleure prise en charge».

