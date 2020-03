Le nombre de demandeurs d’emploi résidents s’établit à 16.652 au 29 février 2020. Sur un an, cela constitue une hausse de 1.144 personnes. Le taux de chômage au pays s'élève à 5.5%.

Le chômage en hausse de 7,4% en un an

(JFC) - En un an, le Luxembourg a connu une hausse de 7,4% de demandeurs d'emploi résidents. Au 29 février dernier, ils étaient 16.652 à la recherche d'un emploi, soit 1.144 personnes de plus qu'à la même époque en 2019. Le taux de chômage s'établit ainsi à 5,5%. Cette forte hausse communiquée par l'ADEM n'est pas influencée par la crise du coronavirus, apparue plus tard au Grand-Duché.

Dans le courant du mois de février, l’ADEM a ouvert 2.193 nouveaux dossiers de demandeurs d’emploi résidents, soit une baisse de 12,9% par rapport à février 2019. Par ailleurs, toujours au 29 février, le nombre de demandeurs d’emploi non résidents inscrits à l’ADEM était de 2.686, soit une hausse de 0,5% par rapport à février 2019.

Enfin, 546 nouveaux dossiers de demandeurs d’emploi non résidents ont été ouverts, ce qui correspond à une baisse de 11,1% par rapport à février 2019. Au cours du mois de février, les employeurs ont déclaré 3.605 postes vacants, c'est-à-dire 369 postes ou 11,4% de plus qu'en février 2019.

