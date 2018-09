Le nombre de demandeurs d'emploi résidents disponibles inscrits à l'ADEM s'établit à 14.936 au 31 août 2018. Sur un an, cela constitue une baisse de 803 personnes, soit de 5.1%.

Le chômage diminue de 5,1% sur un an

Le taux de chômage, corrigé des variations saisonnières, calculé par le STATEC s'établit à 5.5%.



La baisse profite tout particulièrement aux demandeurs d'emploi âgés de moins de 30 ans (-8.1%) et aux demandeurs d'emploi peu qualifiés (-6.8%).



Le nombre de chômeurs de longue durée diminue lui de 6.7%, tout comme le nombre de demandeurs d’emploi qui ont le statut du salarié handicapé ou du travailleur à capacité de travail réduite, qui enregistre une baisse de 6.5% sur un an.



Le nombre de bénéficiaires d’une mesure pour l'emploi s'établit à 4 584 au 31 août 2018. Sur un an, cela constitue une baisse de 288 personnes, soit de 5.9%.

Au cours du mois d’août 2018, les employeurs ont déclaré 2 617 postes vacants à l’ADEM, soit 15 postes ou 0.6% de plus qu'en août 2017. Les métiers les plus fréquemment recherchés sont: études et développement informatique (127 postes déclarés), comptabilité (96), secrétariat (89), front office des marchés financiers (88) et personnel de cuisine (82).

