Une nouvelle minute de silence a été observée ce jeudi midi par les membres du CHNP afin de rappeler toute l'importance de la campagne de vaccination.

Une action symbolique

Le CHNP rappelle l'importance du vaccin

Simon Laurent MARTIN Une nouvelle minute de silence a été observée ce jeudi midi par les membres du CHNP afin de rappeler toute l'importance de la campagne de vaccination.

Ce jeudi midi, les collaboratrices et collaborateurs du CHNP, auxquels s’est jointe la ministre de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région, Corinne Cahen (DP), se sont réunis devant le Pontalize (centre spécialisé dans les activités de soins et d’accompagnement des personnes âgées) à Ettelbruck afin d’observer une minute de silence. Dans le respect et la dignité, ils souhaitaient ainsi attirer l’attention sur les conséquences de la pandémie sur le secteur des soins et la vie privée de nous tous.



84.822 bons distribués par la Ville de Luxembourg Ce qui était au départ une belle initiative de la Ville de Luxembourg pour soutenir l'Horeca en mai dernier a rapidement dépassé le cadre de son utilité première. Zoom sur quelques chiffres clé de la distribution des bons pour des tests antigéniques certifiés.

Les jeudis sont désormais un rendez-vous incontournable pour le personnel des trois entités du CHNP - Rehaklinik, Pontalize, De Park – qui se mobilise depuis fin novembre dans le but de souligner l’importance de se faire vacciner et de respecter les gestes barrières. «Se vacciner est un acte de solidarité envers toutes les générations. Il est temps d’agir», lance le collectif d'une seule et même voix.

Rappelons que fort d’une expérience de plus de 165 ans, le CHNP est spécialisé dans le traitement des maladies psychiques. Afin d’offrir une qualité de vie optimale à ses patients et résidents, le CHNP vise dans sa mission la réhabilitation de chaque personne et, dans toute la mesure du possible, sa réinsertion dans la société.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Le CHNP est structuré en trois entités, chacune étant spécialement dédiée à un type de population: la Rehaklinik pour les activités cliniques de réhabilitation psychiatrique, le Pontalize pour les activités de soins et d’accompagnement des personnes âgées et De Park pour les activités de soins et d’accompagnement socio-pédagogique des personnes en situation de handicap.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.