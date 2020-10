Le restaurant social du Limpertsberg, porté quasi exclusivement par des réfugiés compte s'implanter au début de l'année 2021 au centre du village situé dans la périphérie de la capitale. Moins d'un an après l'ouverture d'une première succursale à Esch.

Luxembourg 3 min.

Le «Chiche!» ouvre une succursale à Leudelange

Le restaurant social du Limpertsberg, porté quasi exclusivement par des réfugiés compte s'implanter au début de l'année 2021 au centre du village situé dans la périphérie de la capitale. Moins d'un an après l'ouverture d'une première succursale à Esch.

(JFC, avec Anne Heintz) - Un an plus tard, le déménagement du restaurant social «Chiche!» de Hollerich vers le Limpertsberg n'a pas érodé le succès de l'établissement destiné aux réfugiés. Que du contraire! La preuve que le concept fonctionne: un désir d'extension sous la forme de l'ouverture d'une nouvelle succursale dès le début de l'année 2021 à Leudelange. Pour rappel, «Chiche!» avait déjà ouvert une deuxième antenne à Esch-sur-Alzette en juin dernier. Et selon Marianne Donven, initiatrice du projet, cette nouvelle ouverture «pourrait en appeler d'autres».

Cette troisième implantation se fera dans une maison unifamiliale actuellement inoccupée, située juste en face de l'église et à côté du centre culturel leudelangeois. Le projet s'inscrit dans les efforts de la commune de Leudelange pour revitaliser le centre du village et promouvoir la coexistence socioculturelle. Contrairement à ses aînés du Limpertsberg et eschois, le futur restaurant ne proposera pas de spécialités syriennes et libanaises, mais japonaises.

Le pari du Limpertsberg réussit au «Chiche!» Le défi n'était pas gagné d'avance pour l'équipe mais les chiffres sont sur la table. Cinq semaines après son déménagement de Hollerich vers le quartier huppé de la capitale, le restaurant social emploie beaucoup plus de réfugiés que prévu. Succès oblige.

Parmi les autres nouveautés, un comptoir de vente à emporter sera installé au rez-de-chaussée, tandis qu'une salle pouvant être louée pour des fêtes de famille ou d'entreprise est également prévue. De plus, à l'arrière du bâtiment, un grand jardin accueillera une terrasse lors des mois d'été. Au premier étage, un salon et trois salles à manger sont également prévus, soit un espace pour un total de 50 invités. En outre, une chambre pour un agent de sécurité sera installée.

Ce ne sont pas seulement les spécialités culinaires qui séduisent les clients, mais le concept tout entier du restaurant. Le projet «Chiche!» poursuit en effet l'objectif de créer des emplois à destination des réfugiés, pour qui l'accès au marché du travail représente souvent une longue galère. «Nous employons actuellement plus de 40 réfugiés. Cela fait de nous le plus grand employeur de réfugiés au Luxembourg», martèle Marianne Donven. La même précise que «huit employés supplémentaires sont prévus pour travailler sur le nouveau site de Leudelange», ajoutant que «l'objectif est de créer des emplois à long terme pour 100 réfugiés».

Initiatrice du projet, Marianne Donven explique que «plusieurs graffitis sont prévus, également sur la façade» Photo: Chris Karaba

Comme le veut le concept, la créativité, l'art et la culture seront au centre de l'événement. «Nous allons travailler avec différents artistes luxembourgeois qui vont habiller les murs des locaux. Ainsi, plusieurs graffitis sont prévus, également sur la façade. Le mobilier sera basé sur du vieux mobilier déjà utilisé. Joelle Daubenfeld est en charge de la rénovation et de la conception du restaurant. Elle était déjà responsable de l'aménagement intérieur du restaurant à Esch», souligne Marianne Donven. Les travaux de rénovation doivent débuter dès la semaine prochaine.

Pour mémoire, quelques mois après l'ouverture du premier établissement - qui était alors encore un restaurant pop-up à Hollerich - en 2018, «Chiche!» avait dû déménager par manque de place pour se retrouver en octobre 2019 au Limpertsberg. A la mi-juin 2020, une première succursale voyait le jour à Esch.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.