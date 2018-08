Une étude du Statec, publiée ce mardi 7 août, atteste que la mise en place du chèque service-accueil a contribué à réduire le taux de risque de pauvreté des ménages.

Le chèque service-accueil atténue les inégalités

Une étude du Statec, publiée ce mardi 7 août, atteste que la mise en place du chèque service-accueil a contribué à réduire le taux de risque de pauvreté des ménages.

Le chèque service-accueil (CSA), cette «aide financière qui accorde aux parents des tarifs réduits pour des prestations d’éducation et d’accueil du domaine de l’éducation non formelle» instauré en 2009 puis révisé en 2012 et 2017, accorde à chaque enfant âgé de moins de 13 ans, ou n'ayant pas encore quitté l'enseignement fondamental, un tarif réduit ou une gratuité pour plusieurs heures d'accueil.

Cette mesure permettrait, selon une étude du Statec publiée ce 7 août, de réduire le risque de pauvreté des ménages avec enfants de 16,5 à 14,9%.

Ces ménages demeurent les plus à risque concernant la pauvreté (en 2016, leur taux de risque était de 17,8%, contre seulement 8,9% des ménages sans enfants).

«L'accès subventionné ou gratuit à des services d'accueil professionnel pour les enfants résidents constitue un des instruments de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale au Luxembourg», précise l'étude.

En 2016, par exemple, le taux de risque de pauvreté des enfants au Luxembourg maintenait un écart de 5,1 points entre application et absence du CSA: 21,8% de taux de risque de pauvreté en son absence, contre seulement 16,7% en sa présence. L'écart monte à 5,3 points en 2015, 5,7 en 2014, et 4,6 en 2013.