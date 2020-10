Alors que la ministre de la Culture vient de dresser le bilan de la protection et la conservation des richesses architecturales du pays, de nouvelles objections s'élèvent contre le projet de loi relatif au patrimoine culturel. Après le Syvicol, le Conseil d'Etat émet des réserves.

Le chemin de croix de la loi sur le patrimoine

Alors que la ministre de la Culture vient de dresser le bilan de la protection et la conservation des richesses architecturales du pays, de nouvelles objections s'élèvent contre le projet de loi relatif au patrimoine culturel. Après le Syvicol, le Conseil d'Etat émet des réserves.

(DH) - Attendue avec impatience, la nouvelle loi concernant la préservation du patrimoine du pays, ne fait toujours pas l'unanimité. Elle doit remplacer la mouture de 1983 devenue obsolète. Cette fois, c'est le Conseil d'Etat qui se montre critique alors que le syndicat des villes et communes luxembourgeoises (Syvicol) était déjà monté au créneau en février.

Un avis critique qui fait suite à un revers en justice au mois d'août. Cet été, le ministère de la Culture avait en effet été débouté dans une affaire qui l'opposait à une propriétaire de Beckerich qui souhaitait abattre une ferme du XIXe siècle. Car si la cause de la préservation du bâti apparaît populaire (en témoignent les plus de 5.300 soutiens d'une récente pétition publique), la future loi interpelle la plus haute juridiction administrative qui a émis pas moins de 40 oppositions formelles. En clair, des propositions de loi contraires à des normes de droit qui leur sont supérieures.

Ainsi le Conseil d'Etat souligne que le projet de loi touche à des intérêts très différents, souvent en conflit les uns avec les autres. En outre, l'institution évoque «le juste équilibre» à trouver entre, d'une part, l'intérêt général, et le droit de propriété d'autre part. Une référence au fait que le projet de loi ne prévoit qu'un droit à un soi-disant recours en annulation et non à un recours en réformation.

D'autre part, une classification comme bien culturel protégé peut engendrer une situation complexe qui, selon les cas, «appelle des solutions très différenciées», selon le Conseil d'Etat. En définitive, l'institution publique demande «plus de cohérence dans les options d'appel».

La haute instance, par ailleurs, a également pointé du doigt les sanctions pénales prévues (article 118), notamment le fait que les violations de la loi ne sont «pas définies précisément pour écarter l'arbitraire et permettre à l'intéressé d'apprécier la nature des actes sanctionnés».

Près de 14.000 bâtiments protégés

Toutefois, le Conseil d'Etat a délivré quelques bons points notamment en soulignant la volonté de «moderniser les règles existantes» et «la simplification des procédures». Une volonté déjà salué par le Syvicol même si le volumineux document de 130 articles a eu le don d'effrayer les communes.

Les archéologues sur le terrain des promoteurs Faire intervenir plus systématiquement des chercheurs avant que les terrains ne se muent en constructions: telle est la volonté d'un projet de loi porté par le ministère de la Culture. Aux aménageurs immobiliers de s'adapter.

Pour rappel, et au côté de l'Etat, les 102 communes du pays sont elles aussi les gardiennes du patrimoine luxembourgeois. La législation en vigueur leur a confié le rôle de «repérer et protéger les immeubles dignes de protection» via les plans d'aménagement généraux (PAG) indique sur son site le Service des sites et monuments nationaux (SSMN). A ce jour, ce sont près de 14.000 bâtiments qui sont ainsi protégés sur les quelque 17.600 immeubles identifiés.

Cet inventaire, qui devrait être réalisé dans un délai de dix ans selon le ministère de la Culture, entraînera le classement d'un grand nombre de biens immobiliers classés. Ce qui n'est pas sans poser problème. En effet, ce classement risquerait de rendre ces biens inexploitables sur le marché immobilier, ou ne pouvant être rasé au profit d'une construction neuve.

Ce n'est pas tout. Avec l'introduction d'une zone d'observation archéologique, autre pilier du projet présenté en 2019 par Sam Tanson, les communes craignent un nouveau ralentissement des constructions après l'arrêt des chantiers dû à la pandémie. Chaque découverte archéologique pouvant retarder les constructions, et cela alors que les communes sont censées devenir les chevilles ouvrières dans du Pacte Logement 2.0.



En définitive, les zones d'ombre de la nouvelle loi patrimoine demeurent encore nombreuses. Alors à la Chambre des députés, pour accélérer le pas, la Commission Culture a décidé de se réunir désormais chaque semaine au lieu de deux fois par mois.





