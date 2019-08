La chaîne de télé américaine CNN a fait figurer, mercredi, le site historique parmi 21 places fortes incontournables dans le monde. Mais en termes de classement, il est vrai que le Luxembourg revient souvent dans les palmarès internationaux.

Luxembourg 4 min.

Le château de Vianden, lui aussi, au top

La chaîne de télé américaine CNN a fait figurer, mercredi, le site historique parmi 21 places fortes incontournables dans le monde. Mais en termes de classement, il est vrai que le Luxembourg revient souvent dans les palmarès internationaux.

A Vianden, ce jeudi, la surprise a été totale. Nul parmi les employés du château n'était au courant que CNN avait un œil sur la célèbre bâtisse du XIe siècle. Et pourtant: la chaîne de télévision américaine a bien eu un coup de cœur pour le site luxembourgeois, lui octroyant une belle place parmi sa liste des plus beaux châteaux de la planète.

Mais à dire vrai, à la surprise a vite succédé la modestie. «C'est une excellente publicité mais je ne suis pas certaine que cela va avoir un grand impact sur la clientèle américaine qui nous rend visite», notait humblement Jessica Ersfeld, chef du personnel du monument.

Plus de 200.000 visiteurs/an

Il y a deux ans déjà, le château de Vianden avait figuré haut dans un classement établi en République tchèque. Et effectivement, la foule venue se fait toujours attendre au nord est du pays. N'empêche, figurer au sein d'un palmarès entre Chambord en France, le château de Prague, celui d’Édimbourg, le Topkapi à Istanbul ou Himeji au Japon peut constituer une satisfaction.

«Avec ou sans cette diffusion de CNN, nous allons tout de même dépasser les 200.000 visiteurs cette année», se satisfait à l'avance Jessica Ersfeld. L'aura internationale du lieu n'est d'ailleurs plus à prouver puisqu'elle se lit dans les chiffres de fréquentation. Si les plus nombreux à fréquenter la place forte sont les Luxembourgeois eux-mêmes, les touristes néerlandais, allemands, belges, français suivent. «Ensuite, nous avons aussi beaucoup de Chinois et de Russes».

Le château allemand de Neuschwanstein fait également partie des 21 sites fortifiés mis en avant par CNN. Photo: DPA

Si le pays compte plus de 50 châteaux, celui de Vianden reste le plus fameux. «Déjà parce qu'il domine joliment la commune», rappelle Jessica Ersfeld. «Ensuite, parce qu'il a une riche histoire. CNN a fait figurer le château de Neuschwanstein en Allemagne qui est peut-être beau de dehors mais qui n'a pas trop de passé à raconter vu qu'il date du XIXe siècle. Face à nous qui remontons au XIe siècle, c'est un enfant!»

Et puis certains visiteurs prestigieux qui ont visité les lieux, comme le chanteur des Rolling Stones, Mick Jagger, ont également fait pour la renommée de la destination touristique.

La chaîne d'info américaine #CNN a mentionné le château de Vianden au nord du Grand-Duché parmi plus beaux châteaux du monde. rien d’étonnant que ⁦@MickJagger⁩ l’ait visité quand les ⁦@RollingStones⁩ sont venus se produire en 95 à Luxembourg pour le Voodoo Lounge Tour pic.twitter.com/dlDVjZw6bK — Georges Lang (@GeorgesLangRTL) August 8, 2019

Une chose est sûre: l'été ne vient pas refroidir la prolifération des classements, palmarès et podiums en tous genres. Et pour le Luxembourg, ils sont déjà nombreux à avoir été publiés cette année. Le dernier en date remonte au 8 août et se référait à l'innovation. Le Grand-Duché y apparaissait au 18e rang dans le domaine, selon le nouvel indice établi par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

En juillet dernier, le pays est apparu au premier rang dans la hiérarchie européenne des États consacrant le plus d'investissement par habitant à ses infrastructures ferroviaires. Soit 600 euros par an et par habitant, selon l'Alliance Rail. Même position de leader en tant que pays le plus favorable au développement des entreprises. L'US News & World report ayant été sensible à l'environnement fiscal propice développé.

Meilleur passeport mondial

Autre place de leader à l'échelle planétaire, la 9e obtenue pour le nombre de ses satellites en fonction dans l'espace, selon l'Union of concurred satellite qui comptabilise 33 engins en apesanteur sous pavillon luxembourgeois.

En mai, le cabinet de consulting Nomad Capitalist saluait le passeport émis par le Grand-Duché comme le meilleur et le plus favorable aux voyageurs. En effet, l'image positive de la nation permet aux ressortissants de circuler sans visa dans 186 destinations.

Luxembourg-ville mis en avant

L'UNICEF a, pour sa part, accordé une 9e place européenne au Luxembourg comme «pays favorable aux familles». L'ONG prenant comme positifs des critères comme le congé parental, l'encadrement de la petite enfance, le bon niveau de scolarité ou les mesures de protection de la jeunesse en place.

Luxembourg sacrée ville la plus accessible d'Europe Le site britannique comparethemarket.com a désigné la capitale luxembourgeoise comme la plus accessible d'Europe parmi 38 villes à travers le monde.

La capitale a, elle aussi, reçu nombre de lauriers depuis janvier 2019. En mars, Luxembourg se voyait décerner le titre de «ville la plus sûre au monde» par le cabinet américain Mercer. Quatre mois plus tard, c'est toujours la plus haute marche qui lui était réservée par le site anglais comparethemarket.com. Cette fois, en tant que «ville la plus accessible».

Bref, on s'étonnerait presque qu'avec autant de qualités, le Grand-Duché ne figure qu'à la 12e position parmi les Nations les plus heureuses au monde. Sans doute une erreur de calcul de la part du World Happiness Report...