La 22e édition de l'International Motor Show, qui s'est tenue dans les allées de Luxexpo durant trois jours, a fait le plein de fans de sports automobiles, des belles mécaniques et des véhicules de collection.

Luxembourg 21

Le charme des deux et quatre roues ne se démode pas

La 22e édition de l'International Motor Show, qui s'est tenue dans les allées de Luxexpo durant trois jours, a fait le plein de fans de sports automobiles, des belles mécaniques et des véhicules de collection.

(ER/LuWo) - Près 30.000 visiteurs, 25.000 mètres carrés d'exposition, plus de 160 fournisseurs et 600 modèles exposés (voitures de sport, ancêtres, motocyclettes en tout genre mais aussi du tuning), l'édition 2019 de l'International Motor Schow a une fois de plus répondu aux attentes des amateurs.

21 International Motir Show Photo: Lucien Wolff

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. International Motir Show Photo: Lucien Wolff International Motir Show Photo: Lucien Wolff International Motir Show Photo: Lucien Wolff International Motir Show Photo: Lucien Wolff International Motir Show Photo: Lucien Wolff International Motir Show Photo: Lucien Wolff International Motir Show Photo: Lucien Wolff International Motir Show Photo: Lucien Wolff International Motir Show Photo: Lucien Wolff International Motir Show Photo: Lucien Wolff International Motir Show Photo: Lucien Wolff International Motir Show Photo: Lucien Wolff International Motir Show Photo: Lucien Wolff International Motir Show Photo: Lucien Wolff International Motir Show Photo: Lucien Wolff International Motir Show Photo: Lucien Wolff International Motir Show Photo: Lucien Wolff International Motir Show Photo: Lucien Wolff International Motir Show Photo: Lucien Wolff International Motir Show Photo: Lucien Wolff International Motir Show Photo: Lucien Wolff