L'ensemble des travaux préparatoires a été réalisé à l'heure actuelle. Cette nouvelle ligne va s'intégrer dans un nouveau concept d'exploitation national.

Le chantier de la ligne Luxembourg-Bettembourg fini en 2026

Mélodie MOUZON L'ensemble des travaux préparatoires a été réalisé à l'heure actuelle. Cette nouvelle ligne va s'intégrer dans un nouveau concept d'exploitation national.

Le train attire de plus en plus de navetteurs dans le pays. Alors que le trafic est resté inchangé entre 1980 et 2005, une augmentation exponentielle a pu être observée à partir de 2005. Entre 2003 et 2019, le nombre de voyageurs a même augmenté de 85%. Cette croissance impressionnante a cependant été atténuée en raison de la saturation du réseau, qui n'a plus pu absorber l'augmentation des activités fret et le développement en parallèle du transport de voyageurs. Parmi les goulots d’étranglement identifiés figure entre autres le tronçon entre Luxembourg et Bettembourg.

Pour soutenir la croissance des activités, répondre à la demande existante et assurer les besoins futurs, une nouvelle ligne va être construite entre Luxembourg et Bettembourg. Ce jeudi matin, le ministre François Bausch (Déi Gréng) a informé les députés de la commission de la Mobilité et des Travaux de l'état d'avancement des travaux au niveau de la nouvelle ligne ferroviaire Luxembourg-Bettembourg et des changements de planning liés à la nouvelle stratégie des CFL.

Du retard par rapport aux délais initiaux

Les travaux de la nouvelle ligne entre Bettembourg et la capitale prévoient la construction de deux voies supplémentaires sur 7 km pour gagner en capacité sur ce tronçon très fréquenté. Des avancements conséquents ont pu être réalisés dans le cadre de ce chantier, a annoncé le ministre. L’entièreté des travaux préparatoires sont terminés. En termes de génie civil, quatre des huit ouvrages d’art le long de la nouvelle ligne Luxembourg-Bettembourg ont été construits. Deux des autres ouvrages restants sont en cours de réalisation. Parallèlement les travaux au niveau plateforme des voies ont pu avancer sur une grande partie du tracé de la nouvelle ligne ferroviaire entre Luxembourg et Bettembourg.



Pourtant, fin novembre, le ministre de la Mobilité avait annoncé que le chantier ne serait pas fini dans les temps. Et que l'ouverture commerciale espérée pour fin 2022 devra être postposée. Plusieurs facteurs viennent expliquer ce retard. L'acquisition de plus de 300 emprises n'a pu être achevée qu'en juin 2021, ce qui a retardé le début des travaux. Il a été nécessaire également de revoir intégralement le concept d'un des ouvrages d'art suite aux changements du cadre réglementaire relatif à la sécurité sur les autoroutes. La pandémie de covid-19 et la pénurie de matériaux n'ont également rien arrangé.

Des travaux à la gare de Luxembourg

Surtout, le projet de construction de la nouvelle ligne a été intégré dans le nouveau concept d'exploitation national, une nouvelle stratégie décidée par le groupe CFL en 2015. Le nouveau concept intègre l'extension de la gare de Luxembourg, où des travaux de modernisation sont en cours.

Des analyses approfondies ont montré que des travaux d'extension et d'adaptation devaient être réalisés sur l'ensemble du réseau ferroviaire national, afin de permettre une meilleure fluidité du trafic. Ainsi, la limitation des croisements entre les trains lors de leur entrée ou sortie dans les gares principales du pays permettra ainsi de réduire «l’effet domino», soit le report de retard des trains d'une ligne sur ceux d'une autre ligne. Cela se manifeste principalement durant les heures de pointe.

D'autres travaux sont également prévus à la gare de Howald, qui se verra dotée d'un quai et de deux voies supplémentaires. Et ce, afin d'optimiser les flux des trains en direction ou en provenance de la gare de Luxembourg.

« Un saut de qualité énorme »

Le planning du projet de construction de la nouvelle ligne s'est donc vu quelque peu bouleversé par la décision stratégique d'intégrer le projet dans le nouveau concept d'exploitation national, qui nécessite des travaux d'envergure. Selon le nouveau planning établi, le chantier de la nouvelle ligne sera terminé en 2026. Une mise en service technique et commerciale progressive se fera à partir de 2027, en même temps que la réalisation de tests, d'homologations et de certifications. La mise en service commerciale finale est programmée une fois cette phase de tests terminée.

« Au vu de la complexité du projet, la construction de la ligne et des gares est égale à une opération à cœur ouvert du réseau ferroviaire luxembourgeois. L’acquisition de 300 parcelles a été nécessaire pour la réalisation de ce projet. Une fois la ligne terminée en 2026, le rail au Luxembourg connaîtra un saut de qualité énorme», a ainsi commenté le ministre François Bausch.

