Galères pour les frontaliers

Le chantier de l'A3 va entrer dans sa plus grande phase

A partir de ce samedi, le fameux chantier entre la croix de Gasperich et l’échangeur de Livange prendra place.

Nous l'avons déjà écrit à plusieurs reprises, depuis quelques semaines, il faut se montrer patient sur l'A3 en raison des travaux d'élargissement de l'autoroute. De patience, il en sera encore question à l'avenir puisque le chantier doit s'étaler sur les cinq prochaines années. Un véritable cauchemar en perspective donc pour les nombreux frontaliers français.



Dans le cadre de la suite de ces travaux d’élargissement, l’administration des ponts et chaussées procédera à partir de ce samedi à 20h à l’installation du chantier entre la croix de Gasperich et l’échangeur de Livange. Pendant la durée du chantier, en direction de Luxembourg, la bande d’arrêt d’urgence sera supprimée pour créer de l’espace de travail. La largeur des 2 voies de circulation sera réduite et la vitesse sera limitée à 70 km/h sur le tronçon en question.

Fin des travaux en 2024

Afin de limiter l’impact sur le trafic, la circulation sur deux voies sera garantie pendant toute la durée du chantier. Quelques barrages ponctuels d’une voie, amenant à une circulation sur une seule voie seront toutefois nécessaires. L'administration assure que cela se fera en dehors des heures de pointe. Ainsi, du samedi 16 avril à 20h jusqu’au lundi 18 avril vers 7h, le trafic sera dévié sur une seule voie de circulation et la vitesse sera limitée à 70 km/h.

La fin des travaux de ce premier lot est prévue pour septembre 2024. Rappelons que ce sont entre 67.000 et 90.000 conducteurs qui circulent quotidiennement sur ce tronçon, long d'une douzaine de kilomètres. Le chantier doit durer jusqu'en 2027 pour un budget total de 356 millions d'euros.

