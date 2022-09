De jeudi à dimanche, 288 pompiers de 17 pays se réuniront à Luxembourg. Ils se livreront à des compétitions passionnantes.

World Rescue Challenge

Le championnat du monde des pompiers à Luxembourg

Jean-Philippe SCHMIT De jeudi à dimanche, 288 pompiers de 17 pays se réuniront à Luxembourg. Ils se livreront à des compétitions passionnantes.

Depuis une semaine, des remorques font la navette entre les casses automobiles de la Grande Région et le centre des pompiers à Kockelscheuer. «Nous avons besoin de 150 voitures pour l'organisation du World Rescue Challenge (WRC), en grande partie des voitures d'occasion» , explique Cédric Gantzer, porte-parole du comité d'organisation des Olympiades des pompiers de cette année.

Pendant quatre jours, le Centre National d'Incendie et de Secours (CNIS) sera le centre du sauvetage international. 288 pompiers de 17 pays se réuniront pour célébrer les «Jeux olympiques des sapeurs-pompiers». Les équipes viennent de Nouvelle-Zélande, des États-Unis, d'Afrique du Sud, du Brésil ou de Taïwan pour élire les meilleures d'entre elles.

288 pompiers de 17 pays

Ceux qui s'intéressent aux uniformes des pompiers en auront pour leur argent dès ce mercredi à 19h. «Lors de la cérémonie d'ouverture, les participants se présenteront dans les uniformes officiels de leur pays», explique Cédric Gantzer. Ce ne sera pas forcément le cas lors des compétitions. «Il y a des équipes qui portent les logos de leurs sponsors sur leurs vêtements», poursuit Cédric Gantzer.

Comme c'est souvent le cas lors d'événements sportifs, des compétitions nationales ont été organisées en amont du championnat du monde pour s'assurer que les meilleurs viennent au Luxembourg. «Il y a des équipes qui se préparent depuis un an pour le WRC», explique Cédric Gantzer. Il révèle ensuite que le champion du monde en titre s'est inscrit. L'équipe qui fait le déplacement depuis le sud du Pays de Galles s'appelle «Bridgend» et a été élue meilleur sauveteur de rue lors de la dernière édition. «Ce sont clairement les favoris».

Challenge de traumatologie et sauvetage de rue

Les équipes s'affrontent dans deux catégories : Trauma-Challenge et Sauvetage routier. «Ces compétitions permettent aux pompiers de découvrir des techniques et du matériel éprouvés au niveau international», explique Cédric Gantzer. L'important n'est pas de savoir qui est l'équipe la plus rapide, «la prise en charge des patients est clairement au premier plan». Il est déjà intéressant de voir les équipes étrangères travailler, estime le pompier.

L'attaché de presse ne veut pas révéler comment se déroulera exactement le Trauma-Challenge: «Ce sera une situation qui peut se produire tous les jours.» Lors de la dernière édition du WRC, organisée en 2019 sur la côte atlantique française, le Trauma Challenge s'est déroulé sur la plage. Un accident de bateau a été reconstitué et les équipes ont dû sauver les occupants. L'équipe «Praia da Vitória», avait alors obtenu une place sur le podium; pour l'édition de cette année, elle vise la victoire, même si les membres de l'équipe ne savent pas exactement à quoi s'attendre à l'avance. Ce sera quelque chose de différent de 2019, «quelque chose qui correspond mieux au Luxembourg», explique Cédric Gantzer.

Sept équipes luxembourgeoises

Sept équipes du Luxembourg, soit 20 pompiers, participeront également aux jeux. Cinq équipes concourent dans le cadre des secours d'urgence et deux dans le cadre des secours routiers. Cédric Gantzer met particulièrement en avant l'équipe Interred. Il vibrera avec cette équipe, qui bénéficie d'une invitation (wildcard) et n'a pas encore effectué d'interventions communes. «Elle est composée de deux Luxembourgeois, deux Belges, deux Français et un Allemand».

Lors du sauvetage sur route, ce sont les voitures à la casse qui entrent en jeu. En ce qui concerne le déroulement de ce challenge, l'attaché de presse est plus loquace. Comme il l'explique, des accidents de la route impliquant jusqu'à deux voitures sont reconstitués dans des arènes. Les différentes équipes, composées de six pompiers, ont pour mission de sortir les occupants de leur fâcheuse position.

200 défis sur quatre jours

Les jeux ne sont pas réservés à un public de professionnels. «Tout le monde peut passer et regarder», explique Cédric Gantzer. Au total, il y aura 200 challenges sur les quatre jours. Dimanche, à la suite de la WRC, aura lieu la Journée nationale de la sécurité civile. Entre 10h et 18h, jusqu'à 400 pompiers expliqueront leurs missions aux visiteurs. Entre autres, l'équipe canine fera une démonstration de ses compétences et le drone des pompiers effectuera un vol. «Si le temps le permet, un hélicoptère d'Air Rescue se posera également au CNIS.»

Les pompiers luxembourgeois participant à l'événement ne seront évidemment pas de service en même temps. Leurs collègues se chargeront des interventions. « Une chose est claire », estime Gantzer. «L'aspect opérationnel ne souffrira certainement pas du Rescue Challenge». Le sauvetage de personnes en détresse sera également assuré pendant les Jeux. On peut s'y fier, comme toujours.

