Le CGDIS mobilisé vendredi pour des accidents faisant trois blessés

Teddy JAANS Le CGDIS signale un total de six interventions le vendredi soir et dans la nuit de vendredi à samedi.

Les secouristes ont eu fort à faire ces dernières heures après plusieurs accidents et à cause de quelques incendies. Une collision entre deux voitures vers 18 heures sur l'A13 entre Hellange et Frisange a fait un blessé. Les pompiers d'Aspelt, Frisange et Bettembourg sont intervenus et les ambulanciers ont transporté le blessé à l'hôpital.

Vers 18h45, une collision entre trois véhicules s'est produite dans la rue Grande-Duchesse Charlotte à Mersch. Deux personnes ont été blessées. Le CGDIS a dépêché les pompiers de Mersch et de Lintgen sur les lieux de l'accident, les ambulanciers du centre Nordstad et de Redange ont transporté les blessés à l'hôpital après que le SAMU-urgences de la capitale a prodigué les premiers soins sur place.

A 3h45, un automobiliste a percuté un poteau d'éclairage dans la rue principale de Schrondweiler après avoir perdu le contrôle de son véhicule. Personne n'a été blessé lors de cet incident, si bien que les ambulanciers de Fels ont pu repartir sans rien faire. Les pompiers de Nommern ont nettoyé le lieu de l'accident.

Vers 18 heures, un véhicule avait déjà pris feu dans la rue d'Athus à Pétange. Les dégâts matériels étaient importants et les pompiers de Pétange ont circonscrit l’incendie.

Vers 23h30, une benne à ordures a pris feu dans l'allée Léopold Goebel de la capitale, les pompiers professionnels de la capitale sont intervenus. À 23h50, les pompiers de Sassenheim-Differdange ont dû éteindre un four surchauffé dans l'avenue Charlotte à Differdange. Dans les deux cas, personne n'a été blessé.

