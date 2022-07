Face aux récents feux de forêt survenus notamment en France, le CGDIS joue la prudence et appelle la population à se préparer à l'éventualité d'une augmentation du nombre de feux de végétation, voire de forêt.

Chaleur et sécheresse

Le CGDIS craint un risque accru de feux de végétation

Simon MARTIN Face aux récents feux de forêt survenus notamment en France, le CGDIS joue la prudence et appelle la population à se préparer à l'éventualité d'une augmentation du nombre de feux de végétation, voire de forêt.

2.800, c'est en hectares la superficie de forêts brûlées en Gironde, dans le sud de la France. Depuis plusieurs jours, cette région est en proie à de violents feux de forêt, que les pompiers ont toutes les peines du monde à maitriser. C'est également le cas au Portugal qui est confronté à une violente reprise des feux de forêt dans le centre du pays.

Une triste illustration du dérèglement climatique et de la vague de chaleur que nous traversons à l'heure actuelle. Au Luxembourg, le pire est encore malheureusement à venir dans les prochains jours en termes de météo. Un constat qui inquiète particulièrement le CGDIS. Les services de secours luxembourgeois ont fait part de leur inquiétude dans un communiqué envoyé ce jeudi. «En raison des températures élevées attendues pour les prochaines semaines, et sans perspective de pluie conséquente, le risque lié à de telles interventions augmente également au Luxembourg», entame le CGDIS.

En d'autres termes, ces derniers craignent de nombreuses interventions pour des feux de végétation. Un scénario plausible au regard de la végétation omniprésente dans certaines régions du pays. «Le corps grand-ducal d’incendie et de secours suit la situation de près et se prépare à l’éventualité d’une augmentation en nombre et envergure des feux de végétation, voire de forêt», annoncent d'emblée les services de secours.

Éviter des catastrophes

Et pour éviter de telles catastrophes, chacun a un rôle de prévention à jouer. Les pompiers font dès lors appel à la vigilance et la responsabilité de la population afin de prendre en considération certains conseils.

Par exemple, les pompiers demandent aux particuliers de ne pas jeter leurs mégots de cigarettes dans la nature et de ne pas faire de feu ouvert en plein air. En ce qui concerne les traditionnels barbecues, le CGDIS demande à la population de n'en faire qu'aux endroits prévus à cet effet. «Tout en prévoyant un moyen d’extinction à proximité, un seau d’eau par exemple», indique le CGDIS. «Attention à ne pas jeter les braises du barbecue dans la nature et de bien laisser le barbecue complètement refroidir». Les services de secours recommandent également de ne pas rouler en voiture à travers les champs ou les forêts et, logiquement, de ne pas jeter des bouteilles en verre dans la nature. «Nous demandons aussi de ne pas bloquer l’accès aux chemins forestiers ou vers les champs afin de garantir l’accès aux pompiers».

Des conseils pour les agriculteurs

Une série de recommandations s'adressent également aux agriculteurs, plus exposés aux feux de broussailles et de végétation. Pour ces derniers, les pompiers recommandent aux agriculteurs de disposer d'un extincteur à proximité de leur véhicule et de contrôler les engins agricoles afin d’écarter tout potentiel problème technique. «Les citernes non utilisées peuvent être préventivement remplies d’eau afin de soutenir l’action des pompiers en cas de besoin», notent les pompiers.

En cas de travail dans les champs, il est préférable pour les agriculteurs de prévoir une charrue afin de pouvoir éventuellement limiter la propagation du feu à l’aide de sillons. «En cas d'incendie, l'agriculteur ne doit pas se mettre en danger et collaborer avec les pompiers, par exemple au niveau de l'approvisionnement en eau».

Quoi qu'il en soit, il est important de rappeler qu'en cas d'incendie, il faut directement prévenir les secours via le numéro 112 en donnant la localisation précise du lieu et en indiquant les chemins d’accès aux pompiers lors de leur arrivée sur les lieux. Afin de sensibiliser la population à cette problématique, le CGDIS a réalisé une campagne de prévention en interne. Les visuels en question sont disponibles sur le site 112.lu.

