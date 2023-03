Une place pour les marchés et les concerts sera créée autour de l'église. Un espace partagé sera également créé.

Fin de chantier prévue en 2023

Le centre de Bettembourg se revitalise

La commune Bettembourg souhaite, dans le cadre de son développement, réaménager et revaloriser durablement le centre de la localité. Un site de 26,6 hectares fera l'objet d'une revitalisation. Il comprend entre autres la rue de la Rivière, la place de l'Eglise, la route d'Esch, les parcs Louis Ganser et près du château, le site des services de secours et le campus sportif.

Avec la renaturation du Diddelingerbaach, l'eau joue un rôle important. Et avec vue sur le Parc merveilleux, le monde thématique des contes de fées doit devenir une nouvelle identité de Bettembourg. La route nationale N13, avec son trafic important en tant qu'axe de circulation régional principal, coupe le centre du village en deux.

Entre la rue de la Rivière et la rue Vieille, la vitesse doit être réduite à 20 km/h par tous les usagers grâce à un espace partagé dans un concept d'échange qui se respecte. Dans le cas contraire, la vitesse sera limitée à 30 km/h.

Le parvis de l'église et le parking adjacent deviendront un lieu de détente et d'échange. Le Diddelengerbaach sera ouvert, un espace sera créé pour les fêtes et les marchés, les concerts en plein air ou sous abri. Le parc Louis Ganser sera agrandi d'un petit kiosque et des toilettes seront installées.

Le parc du château, centre féerique et poétique

Le parc du château sera également revalorisé. Ces modifications s'intégreront parfaitement dans l'aménagement actuel. Ainsi, il sera agrandi de manière féerique et poétique avec du mobilier et des concepts d'éclairage. Une promenade le long du ruisseau invitera à la flânerie.

Il est également prévu que le centre devienne un lieu de courtes distances grâce à des voies piétonnes et cyclables supplémentaires. Le terrain en plein air situé entre la route de Luxembourg et la rue de la Gare d'une part, et le chemin de fer d'autre part, est aménagé avec le concours du Fonds de Logement pour la création de logements à prix avantageux.

Le plan directeur comprend, sur le site des services de secours, la construction d'un parking à plusieurs étages de 350 places. Cela doit permettre de compenser la suppression de places de stationnement. De nouvelles places de stationnement de courte durée seront créées. Au rez-de-chaussée de cette maison multifonctionnelle, une nouvelle maison des jeunes sera aménagée, une piste de skateboard (en intérieur et en extérieur) et un mur d'escalade sont prévus. Un jardin communautaire sera créé sur le toit et des panneaux solaires seront installés.

De même, dans le cadre du "Masterplan Sport" du campus sportif, de l'espace supplémentaire sera construit en différentes phases de construction en intégrant le parking actuel à proximité directe du parking prévu, et l'existant sera réaménagé.

Les citoyens impliqués dans la planification

La construction devrait débuter en 2024 et s'achever en 2036. Les concepts ont été élaborés par WW+ Architektur, Schroeder & Associés et Ernst + Partner. En introduction à une réunion d'information bien fréquentée, le maire Laurent Zeimet (CSV) avait souligné la nécessité de réaménager le centre du village dans le cadre de travaux de rénovation des infrastructures souterraines.

Les habitants avaient été impliqués par le biais d'ateliers et de visites. 703 propositions avaient été reçues, 137 idées ont été retenues, 55 attendent encore d'être traitées.

Cet article a initialement été publié sur le site du Luxemburger Wort.

