Le centre commercial Cloche d'Or verse dans la surenchère

Ce mardi 28 mai marque officiellement l'ouverture de ce mastodonte situé au cœur du quartier de Gasperich. 75.000 mètres carrés qui placent le Grand-Duché comme un leader au sein de la Grande Région.

Avec 15 jours de retard, liés à des tests de climatisation, le centre commercial de la Cloche d'Or ouvre ses portes ce mardi 28 mai au matin. Ce chantier, débuté en 2014, se situe en plein cœur du quartier de Gasperich à Luxembourg, un quartier où de nombreux projets fleurissent à vue d’œil depuis quelques années maintenant.

Avec ses 75.000 mètres carrés de surface, répartis sur trois niveaux distincts, ce centre commercial fait deux fois la taille du nouveau siège de Deloitte, qui doit ouvrir ses portes dans quelques semaines également.

En son centre, 130 boutiques prennent place, dont la moitié d'entre elles «sont inédites au sein de la Grande Région», assure Eric Mathieu, directeur de Ceetrus, l'immobilière commerciale en charge de ce projet. Lundi après-midi, les ouvriers s'affairaient encore à finaliser les derniers détails avant ouverture. Mais tous les magasins n'ouvriront pas ce mardi matin.

En effet, «seules» 80% des enseignes présentes sont prêtes à accueillir leurs premiers clients en cette fin du mois de mai. Pour le reste, il faudra patienter encore un peu. «Les boutiques manquantes ouvriront les unes après les autres au fil des semaines. Tout sera finalisé pour le mois de septembre», assure le directeur de Ceetrus.

Pièce maîtresse de cet édifice, l'hypermarché Auchan et ses 12.500 mètres carrés inaugurent un nouveau concept, présent uniquement en Chine et en Italie: le «lifestore». En clair, de nouveaux services, qui vont bien au-delà des simples courses pour la maison: coach sportif, concerts, conférences etc. Des heures entières à passer au supermarché.

Le #Auchan lifestore est une première au #Luxembourg : en plus de l’hypermarché habituel, d’autres services seront proposés aux clients (conférences, concerts, coworking, sport etc.) #ClochedOr #commerces pic.twitter.com/gD1G8VdXWO — Sophie Wiessler (@SophieWiessler) 27 mai 2019

Une volonté ici de se démarquer des autres surfaces commerciales, qui se sont multipliées dans la Grande Région et au Luxembourg depuis de nombreuses années.



Déjà sept autres complexes en compétition

Depuis 2016, le Luxembourg a en effet largement dépassé le seuil du million de m² de surfaces commerciales, selon les chiffres du ministère de l'Economie.

Au total, ce sont sept autres zones commerciales qui sont présentes dans la Grande Région et viennent concurrencer le centre de la Cloche d'Or.

Un défi qui ne semble pas inquiéter les entreprises présentes. «Nous espérons accueillir 11 millions de visiteurs», espère ainsi Eric Mathieu, soulignant vouloir attirer à la fois «les Luxembourgeois, les frontaliers ou les habitants du quartier de la Cloche d'Or».

Avec une zone de chalandise de 1,8 million d'habitants sur quatre pays distincts, il faudrait donc que chaque visiteur revienne en moyenne six fois dans l'année pour atteindre cet objectif.

Stratégiquement situé, le complexe commercial est en effet placé dans la continuité de Luxembourg-Ville et directement accessible depuis la France, la Belgique et l'Allemagne grâce au réseau routier et aux transports en commun.

Un parking de 2.850 places permettra d'accueillir les 50.000 visiteurs quotidiens attendus. «Nous voulons réellement créer un cœur de quartier, un centre de vie qui concurrence les grandes capitales comme Paris ou Londres», souligne Eric Mathieu.

1.600 emplois créés

Un «espace de vie» qui nécessite des petites mains pour fonctionner correctement. A l'heure de l'ouverture du complexe, ce sont près de 1.600 emplois qui ont été créés pour ce projet. L'hypermarché Auchan comptabilise à lui seul 544 salariés.

Le 7 mars dernier, un «jobday» avait eu lieu à l'Alvisse Parc Hôtel de Dommeldange afin de recruter du personnel. Près de 1.400 personnes s'étaient rendues sur place et 91 embauches avaient été totalisées par l'Adem pour quelque 35 magasins en demande d'employés pour la Cloche d'Or.

Le shopping Center est ouvert du lundi au jeudi de 9h à 20h , vendredi jusqu'à 21h et samedi jusqu'à 19h.

Les restaurants sont ouverts de 11h à 23h30 du lundi au samedi

L'hypermarché Auchan du lundi au samedi de 8h à 20h et le vendredi jusqu'à 21h.

