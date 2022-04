La population de ces rongeurs semi-aquatiques continue d'augmenter dans le pays. L'administration de la nature s'attend à ce que leur expansion se poursuive.

Le castor a colonisé 80 territoires en vingt ans

Il est présent sur 80 territoires au Luxembourg. Le castor s'est bien implanté dans le pays depuis une vingtaine d'années. Les premiers animaux ont immigré au Grand-Duché au début des années 2000, en provenance des pays voisins, la Belgique et l’Allemagne. Depuis, la population de ces rongeurs semi-aquatiques n'a cessé de croître.

Afin de dresser un état des lieux de la répartition de l'espèce dans le pays, l'administration de la nature a réalisé un monitoring du castor à l'échelle nationale durant l'hiver 2021. Il en ressort que la population continue d'augmenter dans le pays. 80 sites occupés par ces rongeurs ont pu être cartographiés.

Les principaux territoires occupés actuellement par l'espèce sont la Haute-Sûre, l'Alzette, l'Eisch et l'Attert. L'administration de la nature s'attend cependant à ce que la population de castors grossisse encore, ce qui est un bon point «pour les habitats aquatiques du Luxembourg et les espèces animales et végétales qui en dépendent», explique l'instance.

La présence des castors a été repérée sur 80 sites. Photo: administration de la nature

De grands avantages pour la biodiversité

Le castor est en effet une espèce dite clé de voûte, «qui présente de grands avantages pour la biodiversité et la protection de l'eau.» Avec leurs constructions parfois spectaculaires sur les petits ruisseaux, les castors créent ainsi des habitats tels que des étangs et des prairies humides, «qui sont d'une grande importance pour d'innombrables espèces animales et végétales rares et protégées.»

Les castors contribuent également à la protection du climat, car les zones humides qu'ils recréent grâce à la renaturation des ruisseaux agissent comme des réservoirs de carbone. Dans certains cas, il peut toutefois y avoir des conflits avec les intérêts humains. Les barrages construits par les castors peuvent en effet inonder des parcelles, des routes, des chemins d'accès voire des habitations...

Un plan d'action et de gestion pour la gestion des castors au Luxembourg a été élaboré en collaboration avec des représentants de tous les groupes d'intérêt et il peut se montrer bien utile pour ces cas particuliers. Ce plan montre à la fois ce que l'on peut faire pour protéger le castor et comment désamorcer et résoudre les conflits.

Une espèce persécutée

En vingt ans, le castor a donc reconquis des territoires de manière significative. Le rongeur avait disparu du Luxembourg pendant environ 200 ans. En raison de sa fourrure, de sa viande et de l'huile de castor (une sécrétion glandulaire à laquelle on prêtait des vertus stimulantes et curatives), il a été persécuté, chassé et finalement exterminé.

Grâce à plusieurs projets de réintroduction en Belgique, dans le nord de l'Eifel, en Sarre et le long de la Haute Moselle (France) dans les années 1980 et 1990, des populations de plus en plus importantes se sont développées, à partir desquelles des individus isolés ont migré vers le Luxembourg. Il y a une dizaine d'années, on a pu commencer à parler d'une petite population de castors au Luxembourg.

De longues distances

Chaque année, les castors âgés de deux ans sont chassés de leur territoire parental et partent à la recherche d'un nouveau territoire. Etant donné qu'il est prouvé que les jeunes parcourent souvent 20 à 40 km, voire plus de 100 km, ils peuvent apparaître au Luxembourg partout où il y a de l'eau et de la végétation, car c'est tout ce dont ils ont besoin pour vivre.

Des arbres rongés sont le signe de la présence du castor. Photo d'illustration: Getty Images

Ces migrations ont généralement lieu au mois de mai, où de nouveaux sites sont donc souvent colonisés. Comme les castors ont tendance à manger de la végétation herbacée plutôt que d'abattre des arbres pendant les mois d'été, et qu'ils sont donc plutôt discrets, les nouveaux territoires restent souvent inaperçus jusqu'à la fin de l'été, voire jusqu'à l'automne.

Lorsque la végétation recule, les castors abattent davantage d'arbres pour atteindre les fines branches de la couronne qu'ils mangent. Leur présence à cette période de l'année se remarque donc immédiatement.

