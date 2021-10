Plusieurs heures après les révélations autour du DEA rédigé en 1999 par l'actuel Premier ministre, l'université de Lorraine annonce la mise en place d'une enquête dédiée à lever les doutes autour d'éventuels «manquements à l’intégrité scientifique» du document.

Soupçons de plagiat

Le cas Bettel au coeur d'une instruction universitaire

Jean-Michel HENNEBERT Plusieurs heures après les révélations autour du DEA rédigé en 1999 par l'actuel Premier ministre, l'université de Lorraine annonce la mise en place d'une enquête dédiée à lever les doutes autour d'éventuels «manquements à l’intégrité scientifique» du document.

A défaut de conséquences politiques immédiates, Xavier Bettel se trouve officiellement sous le coup d'une instruction universitaire «sur le contenu» de son mémoire de DEA rédigé en 1999, annonce mercredi soir l'université de Lorraine. Dans un communiqué, l'institution assure prendre «au sérieux les manquements à l’intégrité scientifique» et précise que «les éventuelles sanctions que l’établissement serait amené à prendre dépendront des conclusions de l’enquête».

Et l'institution de préciser que l'investigation nécessitera «des vérifications pour un fait datant de plus de 20 ans et 13 ans avant la création de l’établissement réunissant les quatre universités lorraines». Référence directe à l'absence, en 1999, de logiciels dédiés à la détection des plagiats issus de contenus disponibles en ligne, comme c'est désormais le cas dans toutes les universités. Et était aussi le cas dans certains centres universitaires européens à la fin des années 1990.

Plagier à l'Uni ? Tous les étudiants inscrits dans l'université du Luxembourg doivent non seulement soumettre leurs écrits à une plateforme électronique qui détecte le pourcentage de texte déjà publié, mais aussi signer une déclaration certifiant de la véracité de leur mémoire. Selon plusieurs professeurs contactés mercredi aucune tolérance n'est acceptée par le dispositif.

Dans son communiqué, l'université de Lorraine se garde bien de donner d'autres détails sur les investigations à venir. Que ce soit en ce qui concerne l'actuel Premier ministre, mais aussi les membres du jury qui ont validé le mémoire incriminé. Dont Etienne Criqui, professeur à l'université de Lorraine et tuteur de l'étudiant Bettel en 1999 à Nancy qui reconnaissait auprès de nos confrères de Reporter qu'«il est fort possible que des passages aient été extraits de sites web».

De son côté, le Premier ministre a indiqué mercredi avoir réalisé ce mémoire «en toute âme et conscience à cette époque-là», mais ne cache pas que «du point de vue d'aujourd'hui, je reconnais qu'on aurait pu - oui, peut-être qu'on aurait dû - le faire autrement.»

