Si plusieurs communes ont dû renoncer à leurs cavalcades en raison du contexte sanitaire, d'autres ont décidé de maintenir la fête. Avec une première cette année: un carnaval frontalier!

Luxembourg 2 min.

Folklore

Le carnaval de Martelange traverse la frontière

Mélodie MOUZON Si plusieurs communes ont dû renoncer à leurs cavalcades en raison du contexte sanitaire, d'autres ont décidé de maintenir la fête. Avec une première cette année: un carnaval frontalier!

Les amoureux du folklore carnavalesque resteront encore sur leur faim cette année. Plusieurs communes luxembourgeoises ont en effet décidé de renoncer à leurs cavalcades, en raison du contexte incertain engendré par la crise sanitaire. A Schifflange par exemple, c'est à regret que les organisateurs ont dû annuler le cortège prévu le 6 mars. La même décision a été prise à Kayl/Tétange et à Wasserbillig, où une cavalcade nocturne devait avoir lieu le 26 mars.

Plusieurs communes renoncent à leurs cavalcades Cette année encore, de nombreux cortèges doivent être annulés au Luxembourg. Mais certaines communes essayent de maintenir ce rendez-vous festif en coordination avec le ministère de la Santé.

Dans d'autres communes, on a trouvé la solution pour tout de même faire vivre le folklore local, pour le plus grand plaisir des amoureux des costumes et des cortèges colorés. Avec même une grande première cette année: un carnaval frontalier! Il se déroulera le 6 mars prochain, à Rombach, dans la commune de Rambrouch. Les villageois sont venus à la rescousse de leurs voisins belges de Martelange, qui avaient prévu un cortège début mars. Avant de l'annuler, puis de proposer une version light, qu'ils avaient décidé également d'abandonner au vu du contexte sanitaire. Le carnaval, ses chars et son ambiance festive vont donc traverser la frontière et la N4 pour revivre du côté luxembourgeois. «Le dimanche 6 mars, après le mot 'osons' ce sera le mot 'faisons'! La commune de Rambrouch a accepté de nous recevoir pour notre cavalcade. Celle-ci déménage donc du côté luxembourgeois à Rombach! Nous espérons vous rencontrer nombreux pour revivre le folklore et l’ambiance carnavalesque!!! Vive le carnaval», a annoncé avec beaucoup d'enthousiasme le comité carnaval de Martelange.

Un protocole sanitaire strict

Le cortège frontalier ne sera pas le seul du mois de mars. Un autre rendez-vous est déjà fixé à Esch le 20 mars prochain, où il a été décidé de maintenir le carnaval mais avec un protocole sanitaire adéquat.

Le 27 mars, c'est à Pétange que les amateurs de folklore se retrouveront. Contrairement aux éditions précédentes, le défilé ne sera pas organisé en tant qu'événement isolé mais dans le cadre d'Esch 2022, Capitale européenne de la culture. Un protocole d'hygiène strict a été négocié, en coopération avec le ministère de la Santé, avait expliqué fin janvier au Luxemburger Wort l'un des organisateurs de l'événement. Le nombre de visiteurs par exemple sera limité et inférieur aux éditions précédentes. Une mini-cavalcade aux couleurs de Venise aura lieu le vendredi et le défilé européen le dimanche.

À Diekirch, les autorités communales ont préféré jouer la carte de la prudence et reporter le cortège au mois de mai. Fin décembre, les organisateurs ont annoncé sur les réseaux sociaux qu'une nouvelle date avait été retenue pour le carnaval, qui devrait se dérouler le 8 mai prochain. La décision de reporter le défilé en raison des restrictions sanitaires actuellement en vigueur a été prise en collaboration avec le conseil échevinal.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de facebook. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.