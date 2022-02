Après en avoir étonné plus d'un avec son concept de carnaval frontalier, le comité carnavalesque de Martelange a dû se résoudre à annuler purement et simplement sa cavalcade.

Folklore

Le carnaval de Martelange finalement annulé

Une chose est certaine: le comité carnavalesque de Martelange aura fait preuve d'une résilience certaine dans le cadre de l'organisation de sa traditionnelle cavalcade. Malheureusement, l'événement tant attendu n'aura pas lieu pour les amateurs de folklore.

Rappelons que plusieurs communes luxembourgeoises ont en effet décidé de renoncer à leurs cavalcades, en raison du contexte incertain engendré par la crise sanitaire. C'était également le cas dans plusieurs communes belges de la province frontalière de Luxembourg. Pourtant, le comité du carnaval de Martelange, commune voisine du Luxembourg, semblait avoir trouvé la parade face aux restrictions sanitaires pour enfin faire la fête en 2022: un carnaval... frontalier ! En effet, les organisateurs avaient pris la décision de déplacer les festivités quelques mètres plus loin à Rombach, du côté luxembourgeois. «Après le mot ''osons'' ce sera le mot ''faisons''! La commune de Rambrouch a accepté de nous recevoir pour notre cavalcade. Celle-ci déménage donc du côté luxembourgeois», se réjouissait le comité.



A une semaine de l'événement

La joie aura donc été de courte durée puisqu'une semaine avant le début de l'événement, décision a été prise d'annuler purement et simplement les festivités. C'est le comité lui-même qui, déçu, a annoncé la nouvelle sur son site officiel. «Le carnaval de Martelange doit s'incliner avec écœurement et amertume», confirme l'organisation. «A une semaine de notre organisation, avec des participants motivés qui sont en plein travail de répétition, un secteur Horeca heureux et prêt à nous recevoir, avec une mise en place exemplaire suite aux diverses exigences luxembourgeoises, avec un bourgmestre de Rambrouch motivé, avec des engagements financiers engendrés et avec un comité organisateur au taquet, le carnaval Martelange 2022 n’aura pas lieu», poursuit-elle. «Sachez qu’au travers de notre démarche, nous voulions surtout faire revivre notre folklore et notre culture et le tout, en extérieur.»

Les organisateurs indiquent également avoir fait tout ce qu'ils pouvaient afin de faire de cet événement une réalité.

