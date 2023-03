L'archevêque luxembourgeois était déjà considéré comme un confident du pape. Mais François l'a désormais nommé membre du Conseil des cardinaux.

Le cardinal Hollerich nommé nouveau membre du Conseil des cardinaux

L'archevêque luxembourgeois était déjà considéré comme un confident du pape. Mais François l'a désormais nommé membre du Conseil des cardinaux.

(KNA/mer) Le pape François a nommé de nouveaux membres pour son principal organe consultatif, le Conseil des cardinaux. Le cardinal luxembourgeois Jean-Claude Hollerich, qui joue également un rôle clé dans le synode mondial des évêques, est le nouveau membre du conseil, comme l'indique un communiqué du Vatican publié mardi. La première réunion de l'organe nouvellement constitué devrait avoir lieu le 24 avril.

Une nouvelle fonction pour le cardinal Hollerich L'archevêque de Luxembourg vient d'être nommé membre du Conseil pontifical de la culture par le pape François. L'annonce a été faite le Mercredi des Cendres par l'archevêché de Luxembourg.

Le cardinal allemand Reinhard Marx, archevêque de Munich et Freising et auparavant évêque de Trèves, ne fait plus partie de ce cercle de neuf membres après deux mandats consécutifs. François avait nommé pour la première fois le Conseil des cardinaux, qui compte désormais neuf membres et un secrétaire, immédiatement après son élection en 2013. Cet organe devait le conseiller sur la réforme de la curie, c'est-à-dire sur la restructuration des autorités de direction et d'administration du Vatican.

Plusieurs carrières sous François

Bien que Mgr Hollerich ait été nommé archevêque sous le défunt pape Benoît XVI en 2011, ce n'est que sous François qu'il est devenu un dirigeant ecclésiastique très demandé au niveau international. Le pape argentin a fait de Jean-Claude Hollerich le tout premier Luxembourgeois à être élevé au rang de cardinal.

En outre, le natif de Differdange est devenu président de la Commission des Conférences épiscopales européennes et membre des Conseils pontificaux pour la culture et pour le dialogue interreligieux. Depuis 2021, Jean-Claude Hollerich est aussi le «rapporteur général» du Synode mondial, c'est-à-dire le rapporteur de ce haut organe qui se déroule sur deux ans et au cours duquel sont abordés les problèmes de l'Église au niveau mondial.

«Je suis heureux pour toute l'Église luxembourgeoise» Mgr Jean-Claude Hollerich, 61 ans, archevêque de Luxembourg, sera proclamé cardinal le 5 octobre, a annoncé dimanche après-midi le pape François.

Les cardinaux Juan Jose Omella Omella de Barcelone, Gerald Lacroix du Québec et Sergio da Rocha de Salvador au Brésil font également leur entrée dans le Conseil des cardinaux. Un autre nouveau membre est le chef du gouvernement de l'État de la Cité du Vatican, Fernando Vergez Alzaga. Le pape a réorganisé le comité après l'expiration du mandat de l'ancien conseil, a-t-on appris.

Jusqu'à présent, le coordinateur du groupe était l'archevêque hondurien Oscar Rodriguez Maradiaga (80 ans), qui a démissionné de son poste d'archevêque de Tegucigalpa au début de cette année pour des raisons d'âge. Le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État, Sean Patrick O'Malley, de Boston (États-Unis), Oswald Gracias, de Bombay, et Fridolin Ambongo Besungu, de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, continuent de faire partie de l'organe consultatif.

Cet article a été initialement publié sur le site du Luxemburger Wort.

Traduction: Thomas Berthol