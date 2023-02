En 2021, les tumeurs étaient la première cause de mortalité au Luxembourg, devant les maladies de l’appareil circulatoire.

Le cancer, tueur numéro un au Luxembourg

Simon MARTIN En 2021, les tumeurs étaient la première cause de mortalité au Luxembourg, devant les maladies de l’appareil circulatoire.

La semaine dernière avait lieu la 23e Journée mondiale de lutte contre le cancer. À cette occasion, la Fondation cancer lançait un guide censé faciliter la communication autour de la maladie afin de trouver les bons mots face à des personnes souffrantes.

Une initiative ô combien importante à l'heure où l'on estime à environ 18.000 le nombre de personnes vivant avec un cancer au Luxembourg, soit près de 3% de la population, ce qui fait de cette maladie une priorité pour le ministère de la Santé et la recherche biomédicale au Luxembourg. En 2021, ce fichu crabe a encore fait des ravages et derrière les chiffres présentés ci-dessous, ce sont aussi des drames pour de nombreuses familles.

En effet, cette année-là, le registre des causes de décès de la direction de la Santé a constaté que les tumeurs représentaient la première cause de mortalité du pays, suivi par les maladies de l'appareil circulatoire, aussi appelées maladies cardiovasculaires. Ces deux causes de décès représentaient 49,4% des décès au Luxembourg (48,3% en 2020, 55,2% en 2019 et 66% en 2009). Par maladies de l'appareil circulatoire, on parle notamment d'anévrismes, d'infarctus du myocarde ou encore d'hypertension artérielle.

Le cancer représente plus d'un quart des décès

Les tumeurs, première cause de décès, comptabilisent ainsi 1.098 décès, soit 25,3% de tous les décès (1.055 décès en 2020 soit 23,6%), dont 480 femmes et 618 hommes.

Chez les hommes, c'est le cancer du poumon qui, de tous les cancers, entraîne le plus grand nombre de décès avec 135 décès en 2021, suivi du cancer de la prostate (68 décès) et du cancer du côlon (52 décès). Chez les femmes, le cancer du sein a entraîné 89 décès, suivi du cancer du poumon (73 décès) et du cancer du pancréas (35 décès).

Les maladies de l'appareil circulatoire, deuxième cause de décès, comptabilisent quant à elles 1.046 décès, soit 24,1% de tous les décès (1.086 décès en 2020 soit 24,5%), dont 540 femmes et 506 hommes. 2021 étant encore une année de crise sanitaire, le covid-19 constituait, comme en 2020, la troisième cause de décès avec 437 décès (233 hommes et 204 femmes), soit 10,1% de tous les décès.

Les autres principales causes de décès représentent chacune moins de 10% de tous les décès: les maladies de l'appareil respiratoire avec 6,9% des décès (7,3% en 2020), les troubles mentaux et du comportement avec 6,9% des décès (6,3% en 2020), suivis des causes externes (accidents, suicides et autres) avec 5,5% de tous les décès (5,8% en 2020).

Les hommes meurent en moyenne à 75 ans, les femmes à 81 ans

Au total, 4.338 décès ont été recensés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en 2021, soit 101 décès de moins que l'année précédente. Le ratio entre femmes (2.132 décès) et hommes (2.206 décès) demeure équilibré. La moyenne d'âge des hommes décédés est de 75 ans tandis que celle des femmes est de 81 ans. Le registre des causes de décès a par ailleurs enregistré 64 mortinaissances (le décès d'un bébé après 28 semaines de grossesse, mais avant ou au cours de l'accouchement, NDLR), en 2021 (66 en 2020) qui ne sont pas incluses dans le total des décès.

En moyenne, 12 personnes sont décédées par jour, soit 83 par semaine et 362 par mois. C'est en janvier 2021 que le nombre le plus élevé de décès a été enregistré, avec 429 décès, contrairement au mois d'août où le nombre de décès était le plus faible, avec 292 décès.

Concernant les causes, 94,5% de la totalité des décès sont dus à des maladies, et 5,5% sont attribuables à des causes externes. Plus de la moitié des décès ont eu lieu à l'hôpital (53,8%), plus d'un quart en maison de retraite (25,3%), 18,9% à domicile et 2% dans d'autres lieux.

