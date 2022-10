Ouverte le 10 février, clôturée avec succès le 5 mai avec 5.056 signatures, la pétition de Julia Dauphinee pour un meilleur service d’oncologie pédiatrique a été débattue à la Chambre le lundi 3 octobre.

Succès de la pétition publique n°2232

«Le cancer nous touche tous d’une certaine façon»

Interrogée en mai dernier au lendemain de la clôture de sa pétition, Julia Dauphinee confiait qu’elle estimait sa demande «raisonnable», pour que les enfants atteints d’un cancer «puissent enfin recevoir des traitements vitaux au plus près de chez eux, sans le stress des déplacements au moment où ils sont le plus vulnérables».

Car en dépit de moyens financiers qui ne manquent pas au Grand-Duché, le service d'onconlogie pédiatrique du CHL ne permet pas en l'état actuel aux enfants de bénéficier d'une chimiothérapie, faute d'équipement. Pour cela, il faut donc que les familles se rendent en France, en Allemagne et en Belgique, avec tout le stress et l'organisation que cela comporte.

Un combat qui la touche particulièrement, puisque sa fille Caroline, diagnostiquée à l’âge de 20 mois d’un cancer du cerveau, a remporté son combat contre la maladie en 2020. Aujourd’hui âgée de cinq ans, elle va désormais à l’école, mais reste sous contrôle médical.

«Le but de ma pétition n’était en aucun cas de remettre en cause le personnel du CHL, qui fait un travail absolument extraordinaire» précise-t-elle d’emblée une semaine après le débat à la Chambre, mais «de parler de notre expérience personnelle et de souligner ce qui pourrait être apporté comme axes d’améliorations». La fin de son intervention a d’ailleurs été «l’occasion de revenir sur plusieurs moments pendant ces heures sombres où les attentions du personnel soignant ont plus que surpassé» ses attentes. «Ils savent vraiment être des lumières dans la vie des familles en plein combat contre la maladie.»

La fin d’un cycle

«Nerveuse», elle ne l’a pas été au moment de s’adresser aux députés et au public présent. «C’était la fin d’un cycle pour moi, et j’avais visionné des vidéos pour voir comme ça se passait en séance». En revanche, elle a été très «surprise». «Le sujet a touché les cœurs de tout le monde. Le cancer nous affecte tous d’une certaine façon, car si ce n’est pas vous que cela concerne, il peut s’agir de membre de la famille, d’un ami… J’ai été vraiment bouleversée par toute cette émotion palpable à la Chambre.»

Plusieurs personnes présentes, dont elle-même, ont en effet versé des larmes au moment de l'évocation du combat menée par Caroline, mais aussi celui de Noah Waxweiler qui était accompagné de sa mère, un jeune homme de 18 ans diagnostiqué d’une anémie aplasique en 2018. «Qu’il ait pu s’exprimer me rend vraiment fière de lui, parce qu’il prouve que ce qu’on nomme oncologie pédiatrique ne touche pas seulement que les tout-petits, la vie d’un adolescent peut aussi être subitement chamboulée par la maladie.»

«La preuve que notre voix compte»

Des témoignages qui ont été écoutés avec la plus grande attention et qui ont reçu un retour assez immédiat, puisqu’au terme de la session parlementaire fermée au public qui lui a succédé, le vote des députés a été «unanime». Le service d’oncologie devrait voir ses capacités augmenter, et ce, «le plus tôt possible».

«Ce fut un choc, mais un choc positif. C’est la preuve qu’en démocratie notre voix compte. Ma fille est aujourd’hui en rémission mais je voulais vraiment aider ceux qui passent et qui passeront par ce chemin difficile. Je savais bien qu’on pouvait faire mieux.»

Même suite à ce franc succès, la jeune femme n’est pas encore prête à déposer les armes. «Je sens au fond de moi que j’ai encore beaucoup à donner pour cette cause. Mon rêve maintenant, c’est de créer un groupe de soutien pour les parents et les aidants (grands-parents ou encore amis proches), quelque chose de basé sur le pratique pour aider au mieux ceux qui vivent ces moments difficiles.»

Pas question pour autant de créer une nouvelle asbl, «il en existe déjà de très actives». Il s’agirait plutôt d’un groupe qui serait sous la houlette du CHL, ou d’une fondation dédiée au cancer des enfants. «J’espère pouvoir mettre cela en place dans les mois qui viennent, pour le moment, j’en parle et l’information passe grâce au bouche-à-oreille auprès des parents. Il faut se rendre compte que lorsque votre enfant est en cours de chimiothérapie, il faut radicalement changer la façon de faire à manger et de faire ses courses. On doit par exemple acheter des biscuits dans des emballages individuels et non en vrac, car le système immunitaire est tellement atteint qu’un rien peut perturber l’estomac. Ces choses, j’aurais aimé les savoir dès le début, et je veux pouvoir partager ce que je sais avec ceux qui en auront besoin.»

Quant aux suites des décisions d'améliorations annoncées à la Chambre, elle y sera plus qu'attentive. «Ma fille est toujours suivie dans le cadre de sa rémission, autant dire que je ne risque pas de manquer quoi que ce soit.»

