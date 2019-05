De retour d’un voyage d’étude outre-Atlantique, les ministres Etienne Schneider (Santé) et Braz (Justice) ont livré ce vendredi les conclusions de leur périple, en prévision de la prochaine loi sur le produit à des fins récréatives.

Le Canada source d'inspiration pour le cannabis

Etienne Schneider, le ministre de la Santé (LSAP) et Félix Braz son collègue à la Justice (Déi Gréng), se sont récemment rendus durant trois jours au Canada pour se faire une idée du modèle local de consommation de cannabis légalisée. Ils ont fait le point ce vendredi.

Accent fort sur la prévention

«Tout comme le modèle canadien, le modèle luxembourgeois devra être basé sur une approche globale de santé publique,» ont-ils expliqué dans leur communiqué. «Il ne s’agit en aucun cas de faire la promotion pour la consommation de cannabis, mais au contraire, de protéger et d’assurer la santé et la sécurité des citoyens et des jeunes en particulier.»

Les deux membres du gouvernement ont ajouté qu’«un accent fort sera mis sur la prévention, l'éducation et la prise en charge de l’addiction, qui seront financées en partie par les recettes fiscales générées par la vente de cannabis.» Ils ont également insisté sur le fait que la «légalisation du cannabis récréatif permettra, bien mieux que la dépénalisation, d’éloigner les consommateurs du marché illicite, de réduire de façon déterminée les dangers psychiques et physiques y liés et de combattre la criminalité au niveau de l'approvisionnement.»

La légalisation du cannabis, qui fait partie du programme gouvernemental devrait être mise en œuvre cet automne. Un groupe de travail prépare actuellement le texte.

