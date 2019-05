Une école primaire européenne prévue pour 435 élèves devrait voir le jour en 2022, a annoncé jeudi la municipalité de la ville du Sud. Elle sera rattachée à l'Ecole Internationale.

Luxembourg 2 min.

Le campus de Differdange s’étoffe

Une école primaire européenne prévue pour 435 élèves devrait voir le jour en 2022, a annoncé jeudi la municipalité de la ville du Sud. Elle sera rattachée à l'Ecole Internationale.

Le conseil communal de Differdange a donné son feu vert jeudi pour la construction d'une école primaire rattachée à l’EIDE, l'Ecole Internationale de Differdange et d'Esch-sur-Alzette. D’une forme carrée, le bâtiment accueillera jusqu'à 435 élèves, dont 60 enfants d'âge préscolaire. Les travaux devraient débuter en octobre prochain et s’achever en avril 2022.

Outre les 18 salles de classe (dont trois pour le préscolaire), une bibliothèque, un restaurant et un gymnase sont prévus. La toiture de la salle de sport sera accessible aux écoliers. Et au-dessus des futurs vestiaires, un toboggan devrait mener à la partie inférieure du complexe. Une grande aire de jeux dotée d’arbres et d’espaces verts complétera le tout.

L’investissement est estimé à 34,5 millions d’euros. Un montant que la ville préfinancera, avant de se faire rembourser par l’État. Cependant, si les coûts de construction venaient à dépasser la barre des 40 millions d’euros, le gouvernement devrait faire voter par les députés une loi de financement dédiée.

Dès la rentrée 2018-2019: Enseignement européen dans trois nouveaux lycées L'offre scolaire luxembourgeoise va encore se colorer. Dès l'année prochaine, trois nouveaux lycées proposeront un enseignement européen public. Le ministre de l'Éducation nationale a présenté vendredi les détails de cette offre.

Une rue Camille Gira

Le futur établissement vient s’ajouter aux deux bâtiments scolaires du campus: le lycée ouvert depuis la rentrée scolaire 2016-2017, sur le site de l'ancien parc de recyclage de la ville du Sud. Et le futur lycée en construction proche du centre commercial Opkorn et du Luxembourg Science Center.

Non loin de là, un nouveau commissariat de police devrait également être implanté sur le parking du contournement. Le conseil municipal a également décidé de nommer une rue au nom de Camille Gira, le secrétaire d'État au Développement durable et aux Infrastructures (Déi Gréng) décédé il y a un an quasiment jour pour jour. L’artère est située près du hall polyvalent La Chiers.

Par Nicolas Anen. Traduction et adaptation: Marc Auxenfants

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.