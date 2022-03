Le camping-car séduit les résidents luxembourgeois

C’est un fait, la crise sanitaire a boosté les ventes de camping-cars un peu partout en Europe, un moyen de locomotion permettant d’aller où le vent vous porte et surtout de ne chercher aucun gîte une fois à destination.

Megane KAMBALA C’est un fait, la crise sanitaire a boosté les ventes de camping-cars un peu partout en Europe, un moyen de locomotion permettant d’aller où le vent vous porte et surtout de ne chercher aucun gîte une fois à destination.

Il n’y a pas si longtemps encore, le camping-car était associé aux personnes âgées et aux bohèmes fantasques fuyant la stabilité. La crise du coronavirus a balayé ces idées reçues, remettant au goût du jour les mobil-homes afin d’éviter les hôtels avec leurs nouvelles règles et les endroits bondés. Toutefois, ces maisons sur roues ont un certain prix, sans compter qu’il faut également pouvoir les garer une fois que l’heure de la fin des vacances a sonné.

Pour répondre à cette demande croissante, Voyages Emile Weber avait annoncé le lancement de WebCamper.lu en février l'an dernier, une plateforme de réservation de camping-cars et de vans accessible en ligne dès mars 2021. Au départ, l’offre proposait une quinzaine de véhicules dans six gammes à louer entre 120 et 170 euros la nuit. Selon Philippe Heinisch, Head of Tour Operating & WebCamper, le lancement a immédiatement suscité un fort engouement: les réservations ont battu leur plein lors des périodes scolaires et durant tout l’été, conduisant à une demande très rapidement devenue supérieure à l’offre.

Conséquence logique, le concept connaitra une extension du parc de véhicules à louer pour l’année 2022. Et il faut admettre que le voyagiste a quelques atouts non négligeables: plusieurs packs additionnels incluant le ménage, le barbecue, des équipements externes, la possibilité d’emmener ses animaux et de choisir un circuit organisé sur mesure ou en groupe.

Le tout proposé dans des camping-cars ou des vans bichonnés avant que vous n'en preniez possession puisque Voyages Emile Weber dispose de toutes les infrastructures adéquates: station de lavage, atelier mécanique et carrosserie, mais surtout des équipes totalement dédiées à la réservation et l’encadrement des clients.

Du côté des réservations pour cette année, Philippe Heinisch confie qu’elles ont déjà démarré pour l’été. La plupart des clients, qui ressentiraient déjà l’appel du Sud de la France, réservent une semaine complète.

Toutefois, Christiane Wagner, responsable marketing et communication, admet que l’offre est assez polarisante: on adhère ou on rejette. Ainsi, la plupart des premiers clients n'avaient souvent aucune véritable expérience du camping sur roues et ont apprécié d’être accompagnés.

L’ACL entre dans la danse

La tendance n’a pas échappé non plus à l’Automobile Club Luxembourg, qui organisera pour la première fois l’événement Campingsmaart le samedi 23 avril prochain, de 10 à 18h. Au programme, une dizaine de camping-cars neufs seront exposés afin de permettre aux visiteurs de se faire une idée de la vie à bord d’un camping-car.

Deuxième point intéressant, les particuliers seront également invités à venir vendre leur mobil-home d’occasion, une opportunité de discussion et de négociations directes avec ceux qui ne sont pas séduits par l’idée de louer ou d’acheter du neuf.

L’évènement promet aussi des stands tenus par des professionnels du camping et des activités de plein air avec qui il sera possible de discuter destinations et matériel pour une expérience de camping optimale.

La Maison du Cycliste et le Karting Mondercange de l’ACL assureront l’animation sur place, avec des ateliers pour petits et grands tout au long de la journée.

