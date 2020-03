Jusqu'à fin mai, les usagers à vélo de la liaison entre le quartier de la Gare et la ville haute sont condamnés à prendre leur mal en patience. En cause, des retards sur le chantier entamé l'année dernière.

Le calvaire des cyclistes se poursuit au viaduc Al Bréck

(JFC, avec rr) - Destiné à terme à faire la part belle aux bus dans le futur, le viaduc Al Bréck entre l'avenue de la Gare et le boulevard Franklin Roosevelt est toujours en travaux. Et le moins que l'on puisse dire est que la liaison pour les cyclistes entre le quartier de la Gare et la ville haute est encore loin d'être sécurisée. En effet, la piste bidirectionnelle destinée aux cyclistes et aux piétons ne devrait être terminée que d'ici la fin du mois de mai, alors que son ouverture était initialement prévue fin décembre 2019. Selon Dany Frank, porte-parole du ministère de la Mobilité et des Travaux publics, le retard du chantier est dû à un manque de matériaux. L'ensemble du chantier est supposé être terminé d'ici la fin de cette année.

L'ouvrage, conçu en 1861, avait déjà subi un premier lifting en 1959-1960 Photo: Guy Jallay

La restructuration du pont Al Bréck était devenue une priorité maintenant que la circulation des bus a disparu de l'avenue de la Liberté (à l'exception du Shuttle Gare) et se retrouve justement déviée par l'avenue de la Gare. Pour rappel, depuis le 3 novembre de l'année dernière, le circuit des bus a basculé sur le pont-passerelle et se trouve dévié depuis la place de la Gare par l'avenue de la Gare, via le viaduc et le boulevard Roosevelt. C'est pourquoi l'ouvrage a été élargi de 2,40 mètres pour atteindre une largeur totale de 17,70 mètres. Construit en 1861, le viaduc avait déjà subi un premier lifting dans les années 1959-1960.