En 2022, les Belges ont dépensé 543 millions d’euros de l’autre côté de leurs frontières, y compris au Luxembourg. Un sacré manque à gagner pour le pays. La fédération de l'industrie alimentaire belge tire la sonnette d'alarme.

Le cadeau de 110 millions des consommateurs belges au Luxembourg

Simon MARTIN

Elles sont nombreuses, ces plaques blanches et rouges, sur les parkings des supermarchés et centres commerciaux de France et du Luxembourg. Ce phénomène d'achats transfrontaliers n'est pas nouveau de la part des consommateurs belges, certains produits étant moins chers de l'autre côté de l'une ou l'autre frontière. Toutefois, face à une inflation galopante et une hausse flagrante des coûts de l'énergie, il y a fort à parier que ces mêmes consommateurs sont aujourd'hui bien plus nombreux à faire quelques kilomètres en plus pour s'approvisionner dans les pays voisins.

C'est le constat fait par la Fevia, la fédération de l'industrie alimentaire belge, qui représente environ 90% de l'emploi et du chiffre d'affaires de l'industrie alimentaire belge. Cette dernière indique que près d'un Belge sur cinq passe régulièrement la frontière pour faire ses courses. «D'abord en France puis aux Pays-Bas et enfin au Luxembourg et en Allemagne», précise l'étude. Au total, en 2022, les Belges ont ainsi dépensé la bagatelle de 543 millions d'euros de l'autre côté de nos frontières. Une somme qui échappe donc totalement aux autorités du plat pays.

Le manque à gagner est donc colossal et pourrait même s'accroître encore davantage au cours des prochaines années. La Fevia estime d'ailleurs que les achats transfrontaliers de biens de grande consommation vont très vite atteindre le milliard d'euros. «Des millions d’euros supplémentaires que l'Etat belge, et nos entreprises, verront filer à l'étranger», déplore la fédération.

Les achats transfrontaliers belges ont rapporté 315 millions à la France

Et le Luxembourg, quelle part représente-t-il dans ce phénomène d'exode des consommateurs? «Il faut savoir que les données concernant le Grand-Duché comprennent également celles de l'Allemagne. Ensemble, les deux pays représentent un total de 110 millions (20%) sur les 543 millions d'euros dépensés par les Belges dans les pays voisins», entame Carole Dembour, économiste à la Fevia. «La France représente clairement la plus grande part d'achats transfrontaliers avec 315 millions d'euros (58%). Les Pays-Bas sont quant à eux en seconde position avec 120 millions d'euros (22%)».

En 2022, la France était le pays de prédilection des Belges pour les achats transfrontaliers. Visuel: Fedia

L'année passée, les Belges ont donc permis au Luxembourg d'encaisser plusieurs dizaines de millions d'euros supplémentaires. Un joli «cadeau» à nuancer cela dit. «Le montant qui a été dépensé en Allemagne et au Grand-Duché par les Belges est en réalité bien plus faible qu'avant la pandémie», précise Carole Dembour. «En 2019, cette même donnée atteignait 177 millions», tempère l'économiste. «Cela peut s'expliquer par la nouvelle vague Omicron qui a fortement impacté les achats transfrontaliers.»

Mais aussi et surtout par la hausse fulgurante des prix des carburants, un produit également pris en compte dans l'étude de la Fevia. «En Belgique, on a réduit les accises via le mécanisme de cliquet. La différence de prix entre le Grand-Duché et la Belgique s'est donc considérablement réduite. L'incitant à passer la frontière pour acheter du carburant et d'autres produits alimentaires, comme l'alcool, a fortement faibli.» Tout bénef pour la France qui, grâce à ses nombreuses mesures anti-inflation, a attiré un nombre faramineux de consommateurs belges.

Le dernier trimestre de 2022 a été marqué par une forte hausse des achats transfrontaliers. Visuel: Fedia

Par ailleurs, on apprend que 20% des achats transfrontaliers effectués au Luxembourg par des Belges concernent... des boissons alcoolisées. «8% du total concerne des boissons non alcoolisées, vient ensuite l'achat de viandes. Au niveau de l'ensemble des pays voisins, le pain ainsi que les céréales complètent le podium avec 11%».

Mais comment expliquer les prix de nombreux produits alimentaires bien plus élevés en Belgique qu'au Luxembourg. Selon la Fevia, le handicap salarial (baromètre de compétitivité des entreprises belges par rapport aux voisins, NDLR) est passé de 20% en 2017 à près de 25% cinq ans plus tard. «Les accises sur les boissons rafraîchissantes ont augmenté de 75% en 2018. Il est donc couru d’avance que les résultats de l'étude sur le sujet lancée par le ministre de l'Economie Pierre-Yves Dermagne, attendus pour le second semestre de cette année, ne feront que confirmer ce que l’on sait déjà», regrette l'économiste.

Pour la Fevia, le doute n'est donc plus permis. «Les achats transfrontaliers, et leurs conséquences pour nos entreprises, sont totalement sous-estimés, voire ignorés, par nos décideurs. Comment expliquer autrement la proposition de hausse de la TVA de 6% à 9% sur les aliments (hors fruits et légumes) et les boissons non alcoolisées?», s'interroge l'étude.

8.500 emplois perdus en cas de hausse de la TVA

La Fevia va même plus loin et indique qu'une augmentation de 3% de la TVA sur tous les produits alimentaires et boissons non alcoolisées, comme prévu dans la prochaine réforme fiscale, détruirait près de 8.500 emplois dans le plat pays. «Si la TVA augmente, les achats transfrontaliers augmenteront également, ce qui mettra encore davantage de pression sur bon nombre d'entreprises», précise l'économiste. «Cela ne sert à rien de rendre le travail plus attractif si c’est pour détruire la compétitivité de nos entreprises et les emplois qu’elles fournissent et créent», résume ainsi l'étude.

La Fevia plaide donc pour une limitation des achats transfrontaliers. «Oui, c'est possible», assure-t-elle. «Premièrement, nous demandons que nos responsables politiques tiennent enfin compte des achats transfrontaliers lors de décisions politiques. L’uniformisation des taux de TVA de 6% et 12% vers un taux de 9% est supposé rapporter 1.777 milliards d’euros selon les tableaux budgétaires du ministre des Finances Vincent Van Peteghem».

Mais selon la Fevia, ceux-ci partent très vraisemblablement de l'hypothèse que les dépenses de consommation alimentaire resteront constantes malgré l'augmentation de la TVA. «Or, l’histoire nous apprend que toute hausse de la fiscalité indirecte a conduit à un déplacement d'une partie des achats alimentaires des Belges de l’autre côté de la frontière.A l’heure où notre gouvernement cherche par tous les moyens à renflouer ses caisses, des prévisions erronées seraient particulièrement difficiles à avaler».

Une baisse des accises réclamée

Deuxièmement, la Fevia plaide pour une meilleure compétitivité des entreprises. «Ceci, en arrêtant d'ajouter sans cesse des charges et des obligations à celles-ci. Citons, à titre d’exemple, l’idée d’étendre la taxe sur les emballages afin qu’elle rapporte 60 millions de plus par an. Cela s’ajoute aux 350 millions payés chaque année par nos entreprises. Il y a aussi l'obligation pour les producteurs de supporter le coût des déchets sauvages».

Il s'agit ici d'une décision imposée au niveau européen. «Mais la Belgique tient le haut du pavé en élargissant l’obligation à tous les emballages et au chewing-gum et en chiffrant le coût, uniquement pour les emballages, à 189 millions d’euros par an. On en arrive à la situation absurde où le secteur des chewing-gums, qui a une valeur de vente dans le retail de 43 millions d’euros devrait payer 24,7 millions d’euros.»

Pour la fédération de l'industrie alimentaire belge, il est donc crucial pour le gouvernement de procéder à une baisse des accises et à transformer la taxe emballage en une réelle taxe incitative en matière de durabilité, tout en abaissant les cotisations patronales. «En prenant de telles mesures nos décideurs peuvent faire fondre comme neige au soleil le différentiel de prix en notre défaveur».

