Luxembourg 2 min.

Armée

Le cœur du bataillon binational sera implanté à Arlon

Pascal MITTELBERGER Le «centre de gravité» du futur bataillon belgo-luxembourgeois de reconnaissance sera localisé à Arlon. Des antennes seront situées en terre luxembourgeoise, à Diekirch, et côté belge, à Marche-en-Famenne.

Depuis que l'idée d'un bataillon binational a germé dans l'esprit des responsables politiques et militaires du Luxembourg et de Belgique, une des principales questions en suspens était le lieu d'implantation de cette unité.

La ministre belge de la Défense Ludivine Dedonder et son homologue luxembourgeois François Bausch ont levé le voile. Le choix devrait contenter les deux pays. «Le cœur du bataillon en devenir sera situé à l’horizon 2030 à Arlon, avec une antenne située à Diekirch et une seconde à Marche-en-Famenne», indique la direction de la Défense dans un communiqué.

Avec des véhicules de reconnaissance spécialisés

Si la répartition des troupes, 700 personnes au total, n'est pas précisée, on sait toutefois que le bataillon binational «devrait être équipé de différents véhicules de reconnaissance spécialisés et capables d'inter-opérer avec les équipements du programme CaMo (capacité motorisée) en cours d'acquisition par la Défense belge».

Cette annonce d'implantation intervient un peu plus d'un an après la signature par les deux ministres, le 31 août 2021, de la lettre d'intention pour la création du bataillon. En début d'année 2022, le 25 janvier précisément, un groupe de travail avait été lancé pour plancher sur la mise en place et l'exploitation conjointe de l'unité belgo-luxembourgeoise.

Les armées luxembourgeoises et belges ont déjà d'autres terrains de coopération. En témoigne l'existence du bataillon aérien, avec un appareil de transport Airbus A400M estampillé aux couleurs du Grand-Duché.

Les réactions des deux ministres Dans le communiqué de la direction de la Défense, Ludivine Dedonder exprime sa satisfaction : «La signature de ce jour est une nouvelle illustration de notre volonté commune de contribuer concrètement à la construction de l'Europe de la Défense. Le bataillon binational et ses antennes seront implantés dans des installations rénovées situées à Arlon, Diekirch et Marche-en-Famenne.» Pour François Bausch, «la création de ce bataillon binational servira comme projet de coopération de référence au niveau européen pour augmenter l’efficience et l’efficacité de nos forces armées. Il permettra également d'augmenter l’interopérabilité entre nos armées, qui est devenue d’autant plus importante au niveau de l’OTAN depuis les événements en Ukraine.»

