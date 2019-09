Plus de 3.000 personnes ont participé, jeudi, au «Luxembourg Times BusinessRun» et à l'after run qui suivait la course.

Le BusinessRun fait rimer courir et sourire

Plus de 3.000 personnes ont participé, jeudi, au «Luxembourg Times BusinessRun» et à l'after run qui suivait la course.

(SH)- A vos marques, prêts, partez : le signal de départ du "Luxembourg Times BusinessRun" de cette année a été donné jeudi à 19 heures. Et cette cinquième édition a, de nouveau, connu non seulement un franc succès avec 4.000 participants mais surtout une super ambiance.

Les quelque 300 entreprises représentées se sont affrontées par équipes de trois, sur un parcours de 5,5 km de long dans les rues du Kirchberg. Et tandis que les athlètes et les équipes ambitieuses recherchaient le meilleur chrono, pour beaucoup, la joie de courir entre collègues était la priorité.

Et la fête s'est prolongée bien après la ligne d'arrivée, avec un concert où chacun a pu dépenser ses dernières forces.