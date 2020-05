Les foulards en tissu distribués aux élèves des lycées la semaine dernière ne font pas l'unanimité. La société qui les produit a d'ailleurs rappelé qu'il ne s'agit pas de dispositifs médicaux contre le virus. Car il existe des critères à prendre en compte pour se protéger efficacement.

Le «buff» sème le doute

(ASdN avec Diana Hoffmann) - C'est l'intention qui compte, dit le proverbe. Depuis le 11 mai, les élèves des lycées ont repris le chemin de l'école, et pour les protéger du covid-19, le gouvernement a offert à chacun d'entre eux deux foulards tubulaires, également appelés «buff». Mais ce cadeau n'a pas suscité un grand enthousiasme auprès des principaux concernés. Et pour cause : une vidéo circulant sur Internet teste la qualité du foulard distribué dans les écoles luxembourgeoises à l'aide d'un flacon pulvérisateur... et visiblement, cela peine à convaincre.

L'efficacité des masques en tissu ainsi que du «buff» est régulièrement remise en question. Car il n'a pas été prouvé scientifiquement que ces derniers peuvent réellement protéger contre les virus respiratoires. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les fabricants devraient idéalement étiqueter leurs produits en précisant qu'il ne s'agit pas de dispositifs médicaux ou d'équipements de protection.

Mais aujourd'hui, «buff» et covid-19 sont étroitement liés dans ce pays depuis que le ministère de l'Education a utilisé ce terme dans ses allocutions. La société «buff» s'est d'ailleurs sentie obligée d'attirer l'attention sur son site web sur le fait que ses produits ne protègent en aucune façon contre le virus.

Protection contre les gouttelettes

Alors, les masques en tissu sont-ils absolument inutiles ? Pas tout à fait. Selon les experts, le fait de couvrir la bouche et le nez avec un masque dit alternatif, c'est-à-dire aussi un tour de cou, est considéré comme une aide pour contenir le coronavirus. L'efficacité de cette mesure dépend toutefois de deux facteurs en particulier : la matière utilisée et la vitesse du flux dans l'air.

Des chercheurs de l'Institut Max Planck de chimie de Mayence, en Allemagne, ont testé comment des substances peuvent filtrer les particules de l'air. Les résultats de leur étude montrent que plus de 90% des particules peuvent être arrêtées à une taille de cinq micromètres (0,005 millimètre) ou plus. À environ 100 nanomètres (0,0001 millimètre), le virus est beaucoup plus petit, mais il est principalement transmis par des gouttelettes beaucoup plus grosses lorsqu'on parle, éternue ou tousse. Ces gouttelettes s'enfoncent dans le sol après environ un mètre en parlant. En revanche, lorsque les personnes éternuent ou toussent, elles peuvent parcourir plusieurs mètres. Le risque d'infection par de très petites particules qui restent longtemps dans l'air n'est pas encore clair.

Cependant, un masque sert de barrière pour retenir une grande partie des particules, et l'efficacité de l'effet filtrant dépend du matériau dont il est fait. Dans cette étude, les scientifiques ont conclu que les chiffons en microfibres, par exemple, sont moins efficaces qu'une combinaison de coton et de feutrine. De son côté, l'Institut fédéral allemand des médicaments et des dispositifs médicaux souligne que les tissus à tissage serré sont plus appropriés que les tissus à tissage léger. Une double couche, comme l'utilisation de l'écharpe ronde en deux couches, augmente également la protection.

Pas de protection à cent pour cent

Un problème demeure cependant : l'air respirable est aspiré au-delà des bords du tissu et du masque d'hygiène. Une aspiration de l'air qui serait un peu moins importante avec les masques chirurgicaux qu'avec ceux en tissu.

Toutefois, en réduisant la vitesse du flux d'air par le port d'un masque, c'est avant tout l'entourage qui est protégé. Et le risque d'infection est d'autant plus réduit si toutes les personnes présentes portent un masque et maintiennent une distance d'au moins deux mètres. Les masques en tissu doivent être lavés quotidiennement à 60 degrés après leur port.

Le foulard rond comme meilleur choix

Les tours de cou que le ministère de l'Education a distribué à 300.000 élèves et enseignants sont ceux de la société Textiss, qui ont été livrés de Chine pour un peu plus de deux euros pièce. Ils sont faits de 92% de polyester et de 8% d'élasthanne. Le polyester a la propriété de sécher rapidement, mais aussi d'être peu respirant. Il se mouille plus rapidement que les tissus naturels comme le coton. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles, selon les enseignants, de nombreux lycéens n'utilisent pas ce cadeau, mais apportent plutôt leur propre masque.

Le ministère de l'Education justifie le choix d'un tour de cou par le fait qu'il est plus facile à manipuler, notamment pour les enfants du primaire. Les masques chirurgicaux ne sont d'ailleurs pas disponibles en petites tailles. Quant aux masques en tissu, ils doivent être attachés derrière la tête ou les oreilles, ce qui peut être gênant pour les plus jeunes, et la manipulation des visières s'est également avérée peu pratique. Bien que contestée, la meilleure alternative reste donc l'écharpe ronde, qui peut être portée autour du cou et être tirée - vers le haut ou vers le bas - selon les besoins.

